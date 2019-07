Coppia di fidanzati finisce in mare con l’auto, drammatico incidente nel Gargano: morta la ragazza

Dramma, nella notte, nel Gargano. Due fidanzati sono finiti in acqua con l’automobile sulla quale viaggiavano. Si tratta di due ragazzi molto giovani. Lei non ce l’ha fatta

Eleonora Ferraraccio (24 anni) è la ragazza che, ieri notte, ha perso tragicamente la vita nel Gargano. La giovane si trovava a bordo di una Fiat Panda insieme al suo fidanzato quando hanno avuto un tragico incidente di cui non si comprende ancora l’esatta dinamica. Fatto sta che la loro vettura è uscita di strada ed è finita in mare, in un canale. È accaduto in provincia di Foggia, nella frazione balneare di Ischitella. Per Eleonora non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Eleonora, purtroppo, è morta annegata: come riporta Today, la ragazza potrebbe essere rimasta incastrata nell’abitacolo e quindi non è riuscita a fuggire dalla vettura che è andata a fondo. Il suo fidanzato è stato più fortunato ed è riuscito a mettersi in salvo. I Carabinieri stanno indagando su quanto accaduto.

Maria Mento