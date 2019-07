Grande Fratello 16, Ambra Lombardo: “Sono stata vittima di un fidanzato violento”

Attraverso le pagine del settimanale “Dipiù”, Ambra Lombardo, concorrente del “Grande Fratello 16”, rivela di essere stata vittima di un fidanzato violento.

Attualmente è felice ed innamorata di Kikò Nalli, parrucchiere ed ex marito di Tina Cipollari conosciuto all’interno della Casa del “Grande Fratello 16”, ma in passato per Ambra Lombardo l’amore non è stato tutto rose e fiori. Attraverso le pagine del settimanale “Dipiù”, la professoressa siciliana rivela di essere stata vittima di un fidanzato violento:

“Lui era geloso dei ragazzi che avevo conosciuto in passato, prima di lui. Mi recriminava storie di quando nemmeno ci conoscevamo: trascorsi inventati perché io non lo avevo mai tradito. E si arrabbiava… Un giorno mi strinse le mani al collo fino quasi a soffocarmi. Non mi prendeva a schiaffi, preferiva strattonarmi. Preferiva strattonarmi. Per terra. Ricordo di aver nascosto per giorni un livido sul collo che si allungava fino al petto. Poi mi riempiva di insulti molto pesanti. Cose forti. Gesti forti e violenti”.

Ambra Lombardo: “Gli uomini violenti vanno denunciati”

Per fortuna, Ambra è riuscita a liberarsi di quell’uomo e, alle donne che vivono la stessa situazione da lei vissuta, consiglia:

“Io mentivo a me stessa, mi colpevolizzavo. A tratti ero convinta di essere io la responsabile dei suoi comportamenti. Io lo amavo nonostante la sua crudeltà. Io ero innamorata di una parte buona che vedevo in lui che, in realtà, non c’era. Sono stata solo un’illusa. Il consiglio che posso dare è di non fare come me, bisogna denunciare subito: un uomo violento è un uomo che non sta bene”.

