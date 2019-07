La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 08/07/2019 al 14/07/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida.

Tre stelle per Ariete, Bilancia, Scorpione, Capricorno, Acquario

Ariete. La nuova settimana inizia con qualche dubbio in amore, eppure le incomprensioni andranno tenute sotto controllo. Devi evitare di metterti contro qualcuno. Lo sappiamo che quando vieni provocato reagisci in maniera vigorosa, ma adesso non devi agitare troppo le acque. Sabato avrai le idee più chiare: rimanda eventuali discussioni a quella giornata. Marte e Giove in ottimo aspetto ti regalano una forte volontà d’azione sul lavoro. Hai buone idee e sei più forte, oltre che favorito nelle attività che richiedono un certo grado di responsabilità. Basati di più sulle situazioni reali: hai una buona fortuna;

Bilancia. La Bilancia vive una situazione di disagio sul lavoro ormai da tempo. In molti credono di aver dato tanto e di aver ricevuto poco in cambio. Vorresti iniziare nuovi progetti, cambiare aria, o ricevere una conferma che non è facile da ottenere. Il transito difficile di Venere nel segno vela di malinconia i sentimenti. Non sei disposto a vivere nuovi amori oppure alcuni rapporti per ora non sono chiari. Ora non ci sono vie di mezzo ma presto ritroverai i giusti equilibri. Martedì sarà la giornata meno sottotono della settimana, grazie alla Luna che sarà nel tuo segno;

Scorpione. Nonostante Venere ti sia favorevole, la tua situazione sentimentale non è ancora del tutto chiara. Potresti essere in bilico tra passato e presente o non aver chiarito una questione d’amore. Tutto questo stato di cose deriva dal tuo incontro con una persona difficile o lontana. Sul lavoro, come ti dico da qualche tempo a questa parte, la parola d’ordine è risparmiare, tirare la cinghia. Questi sacrifici saranno compensati da una fine dell’anno migliore. La settimana inizia non benissimo, ma il fine settimana permette di recuperare;

Capricorno. Questa settimana, che non è eccezionale, ti permette di progettare il tuo autunno. Ci saranno molte occasioni da cogliere. Chi ha cambiato, nel lavoro, ha nuove opportunità e nuovi riferimenti. In amore la tua situazione è agitata perché forse sei più concentrato sul lavoro. Saturno ti indica che non hai più tempo da perdere, e infatti dirai stop alle storie che non vanno. Fino a mercoledì ti consiglio di non azzardare. Dopo la metà della settimana ci sarà un miglioramento;

Acquario. Tutte le storie d’amore che hanno vissuto una crisi adesso arrivano a una risoluzione. Verranno chiuse tutte le situazioni che si trascinavano da tempo, anche perché tu detesti questo stato di cose. Da mercoledì dovrai evitare degli scontri. Nel lavoro dovrai rinunciare a un progetto o potresti scontrarti con un capo. Come lo Scorpione, anche tu devi risparmiare: potresti cercare di vendere un bene. Devi insistere su quello che vuoi fare anche se è più difficoltoso. Le stelle ti consigliano di non azzardare.

Quattro stelle per Toro, Gemelli, Vergine, Pesci

Toro. È tempo di portare avanti nuovi progetti lavorativi e, in qualche caso, di metterti in discussione. Già da questa settimana potrai cercare di ricevere un consenso o di trovare una soluzione, ma molto dipende dal tipo di attività che svolgi. Per i sentimenti la settimana parte bene con un recupero nel fine settimana, dopo un lieve calo verso giovedì. Adesso è più facile, per voi, trovare accordi in famiglia per le questioni patrimoniali. Le coppie di vecchia data possono trovare un nuovo equilibrio, mentre ci sono nuovi incontri in vista per i single. Possibilità che un’amicizia si trasformi in qualcosa in più. Domenica e lunedì le giornate migliori della settimana, mentre bisognerà evitare di azzardare giovedì;

Gemelli. I Gemelli non devono fare pesare in amore le tensioni accumulate sul lavoro. C’è voglia di rivalsa e stanchezza, per situazioni professionali che non sono andate a buon fine. Devi recuperare e fare tanto, ma attenzione perché tra sabato e domenica potranno riaffiorare le complicazioni. Dovrai fare più attenzione se frequenti qualcuno del segno del Toro o dello Scorpione. Nel lavoro sei attanagliato da troppe responsabilità. Ci sono ritardi: un contratto o un accordo non è stato sottoscritto. Dovrai cercare di risolvere un problema. Ultimamente le perplessità si fanno vedere spesso dalle tue parti. Le possibilità migliori, per te, saranno nella parte centrale della settimana;

Vergine. Nel lavoro puoi fare grandi cose grazie alla benevolenza di Saturno. Questa, per te, sarà una lunga estate favorevole e i tuoi piani potranno concretizzarsi oltre le tue aspettative. Potrai fare delle scelte importanti. Devi rimettere in moto la tua vita sentimentale, tanto più che tra qualche settimana Venere sarà nel tuo segno. Hai la possibilità di confermare un amore per te importante e di ritrovare l’allegria. Una relazione ufficiosa si può ufficializzare. Attenzione a un piccolo qui pro quo che potrebbe esserci sabato: non devi arrabbiarti. Lunedì, mercoledì e giovedì sono giornate che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi;

Pesci. Venere ti è favorevole e può rivitalizzare un amore. Hai più passionalità. Dalla tua parte c’è anche una bella energia, soprattutto nella giornata di giovedì. Sappiamo bene che hai vissuto della difficoltà agli inizi dell’anno, ma se hai chiuso una storia devi guardare avanti e non pensare più al passato. I tradimenti non ti aiutano a migliorare. Parlare chiaro è la soluzione giusta. La parte finale dell’anno, dal punto di vista lavorativo, ti regala un grande recupero che devi prepararti a gestire. A ottobre potrà prendere quota un grande progetto che hai in mente. Le stelle dicono che dovresti preferire progetti a lunga scadenza. Mercoledì e giovedì sono le giornate di riferimento della settimana.

Cinque stelle per Cancro, Leone e Sagittario

Cancro. Ora, con Venere che transita nel tuo segno, potrai mostrare chiaramente e senza paura i tuoi sentimenti e cercare delle risposte chiare da una persona che ti interessa. Queste sono settimane di grande interesse, che portano qualcosa in più. Io consiglio ai single di darsi da fare, anche se magari sono scoraggiati. Nel lavoro arrivano i risultati, ma l’opposizione di Saturno rende tutto come sempre- molto faticoso. Consiglio ai nati sotto il segno del Cancro di non esagerare con il perfezionismo. Giovedì successo personale forse grazie a un’intuizione, da seguire, che ci sarà proprio a metà settimana;

Leone. Il Leone torna protagonista anche nei sentimenti, e le emozioni più belle possono arrivare nel prossimo weekend che sarà proprio la parte migliore della settimana. L’unico problema potrebbe arrivare da qualche persona che riemerge passato per limitare il vostro raggio d’aziono o da qualche parente che potrebbe essere contrario. Domenica sarà la giornata ideale per fare una dichiarazione. Nell’ambito del lavoro, non devi strafare e devi prendere con calma tutto, soprattutto se ci sono stati dei problemi in passato. C’è una forte dose di stress e dovrai cercare di recuperare la serenità, in particolar modo nella giornata di giovedì. Poi per fortuna, si recupera;

Sagittario. Per te è tempo di ripartire verso nuove mete lavorative e il fatto che tu sia un tipo capace di non abbatterti mai ti aiuta. Marte e Giove favorevoli regalano successo ai liberi professionisti. C’è un miglioramento nella tua vita, in termini di volontà. In amore la situazione è un po’ diversa. Devi recuperare molte cose e qualcuno, addirittura, deve superare una crisi d’amore. Agosto si preannuncia bello per i sentimenti, anche per i solitari, ma intanto sarà questo fine settimana a regalare qualche emozione in più grazie alla Luna nel tuo segno. Arriva la serenità in famiglia.

Maria Mento