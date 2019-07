Meteo in peggioramento: previsti perturbazioni e calo delle temperature da martedì

I meteorologi hanno pronosticato un inizio settimana non dei migliori. Forse ben presto smetteremo di patire il caldo afoso, grazie ad un drastico abbassamento delle temperature.

Secondo le previsioni meteo tutta l’Italia sarà avvolta da una perturbazione che porterà temporali e cali della colonnina di mercurio.

Inizio della perturbazione al nord Italia secondo le previsioni meteo

L’inizio della perturbazione ha colpito già la provincia di Trento e tutta la valle dell’Adige. Non a caso sono stati già molti gli interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere fusti di alberi caduti in strada. Secondo le previsioni meteo, stando a quanto riportato dal Corriere, parlano di una perturbazione atlantica che prima rannuvolerà i cieli, e poi darà vita a temporali e rovesci. Il tutto concentrato più che altro su Alpi e Venezie.

Per la Toscana arriva invece un codice giallo per l’eventualità di temporali di forte intensità sulla costa centro settentrionale e sulle zone interne. Anche il Veneto sarà interessato da forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento. Per quel che concerne invece il Centro-Sud, per ora la temperatura resta sui picchi stagionali con sole e caldo intenso.

A partire da martedì, il tempo subirà un cambio repentino con un diffuso abbassamento della temperatura che porterà un po’ di sollievo da questo caldo rovente avuto già a partire da giugno. Si pensa che a causa di questa corrente atlantica potrebbero registrarsi valori al di sotto delle medie, in particolare sul litorale adriatico.