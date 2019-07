Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 7 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Prove di forza sui migranti”

Sequestrata la nave di Mediterranea, indagato l’equipaggio. Scontro con la Difesa, lite con Berlino

Il veliero a Lampedusa, tutti sbarcati. Salvini: «Lasciato solo nel governo»

In primo piano gli sviluppi sulla nave della Ong italiana Mediterranea che dopo la Sea-Watch 3 voleva sbarcare a Lampedusa con i migranti salvati in mare. Nella giornata di ieri i migranti sono sbarcati sull’isola siciliana e la Guardia di Finanza ha sequestrato la nave Alex. L’equipaggio della nave è ora indagato. Matteo Salvini, pur dicendosi soddisfatto, ha sottolineato il mancato appoggio dei Ministri Trenta e Tria: “Ogni tanto mi sento politicamente solo. Chiederò al ministro della Difesa e dell’Economia di aiutarci in questa battaglia di civiltà, di legalità“, ha detto il Ministro dell’Interno.

-“Tre amiche, i chili in più

L’ironia contro i bulli”

Il film «Dolcissime». Lo psicanalista: dimagrire non sia un’ossessione

Una foto tratta dal set di «Dolcissime», il nuovo film di Francesco Grasso che racconta le vite di tre adolescenti in lotta con la bilancia e con il mondo circostante che è pronto a prenderle di mira, conquista lo spazio centrale della prima pagina de il Corriere della Sera.

Il Sole 24 Ore

-“Nuovo Csm, nomine dimezzate”

Giustizia. Governo e maggioranza per una riforma che lasci al Consiglio solo la scelta dei vertici degli uffici

L’obiettivo è arginare carrierismo e logiche spartitorie. Resta la spinta sul sondaggio dei componenti

Dopo lo scandalo che ha travolto il Csm e portato– in ultima battuta- alle dimissioni del Procuratore generale Fuzio, il Governo sta preparando una riforma e proprio l’uscita di scena del pg impone in qualche modo di accelerarne l’iter. Tra una decina di giorni, come ha specificato il Ministro Bonafede, la riforma dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri.

-“Boccia: ora detassare il lavoro, via ai cantieri e un piano per i giovani”

Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia individua i punti che il Governo dovrebbe seguire per far ripartire l’Italia dal punto di vista lavorativo.

La Gazzetta dello Sport

-“Inter 3X2”

Rivoluzione nerazzurra. Fuori i due casi della stagione scorsa

Oggi il raduno, il tecnico lancia l’assalto alla Juve

Magrotta scarica Icardi e il Ninja

Conte in 10 giorni vuole Lukaku, Dzeko e Barella

Ancora in primo piano, sulla prima pagina del quotidiano sportivo più celebre, il calciomercato dell’Inter, con Antonio Conte che per riportare agli antichi fasti la squadra che allena chiede di avere Lukaku, Dzeko e Barella. Lasceranno la squadra Icardi e Nainggolan: sono fuori dal progetto Inter e ne sono già stati informati.

-“Tanto di Berettini. Adesso goditi Federer”

A Wimbledon italiani a due facce, Fognini perde e sbrocca: «Cadesse una bomba su questo circolo»

Poi si scusa

Non si ferma più Matteo Berettini, il n°20 del ranking mondiale. A Wimbledon l’italiano ha vinto contro Schwartzan: una sfida durata quattro ore che però gli ha regalato gli ottavi di finale. Ad attenderlo ci sarà la leggenda Roger Federer.

La Repubblica

-“Calvario Lampedusa”

Sbarcati nella notte i migranti portati sull’isola dal veliero “Alex”, poi sequestrato. Indagati i membri dell’equipaggio

Salvini contro Gdf e Marina, dura replica della Difesa: “Rispetto per i nostri militari, non ha voluto collaborare”

Il Ministro di Serraj: “La Libia chiuderà o campi, ma l’Europa non fa nulla per fermare la guerra”

In primo piano, sulla prima pagina de La Repubblica, gli eventi che sono seguiti all’arrivo della nave “Alex” a Lampedusa. La frattura internamente al Governo italiano sembra farsi ancora più netta, con la polemica che sta coinvolgendo da un lato Matteo Salvini e dall’altro i Ministri Trenta e Tria.

-“Putin

Le due Italie e un pericolo da evitare”

L’articolo di fondo propone un focus su Vladimir Putin e sulla sua recente visita a Roma, approfondendo le principali tematiche che vedono Italia e Russia in qualche modo vicine.

La Stampa

-“I migranti a Lampedusa

Salvini attacca il governo

Mi avete lasciato solo”

Il Carroccio disponibile con Conte: valuteremo il voto alla nuova Commissione Ue

Berlino: riaprite i porti ai profughi. Il ministro: ve li mando in ambasciata

Sempre in prima pagina lo sbarco della nave di Mediterranea a Lampedusa e le accuse lanciate da Matteo Salvini ai suoi compagni di governo. È polemica anche con Berlino, che intima all’Italia di riaprire i porti per accogliere i profughi.

-“L’offensiva di Putin è in affanno”

Cosa c’è dietro la visita a Roma del Presidente russo? L’articolo di fondo a cura di Maurizio Molinari cerca di spiegarci cosa sta accadendo tra Russia e Ue (con l’Italia che, come ha chiesto lo stesso Putin rivolgendosi al Primo Ministro Conte, dovrebbe mediare tra le parti).

Maria Mento