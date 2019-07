San Siro abbattuto per creare un nuovo stadio per Inter e Milan? Arriva la bocciatura degli architetti

Dopo anni di ipotesi e trattative Inter e Milan sembrano essersi messe d’accordo per la costruzione di un nuovo stadio a San Siro accanto al vecchio stadio, con conseguente abbattimento dello storico impianto casa di nerazzurri e rossoneri.

Ma quest’ultima ipotesi sembra convincere solo le due società: il primo ad esprimersi in senso contrario è stato il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha assicurato che San Siro ci sarà nel 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali ospitate da Milano e da Cortina (“Prima di esprimere qualsiasi giudizio, di guardare la coerenza del progetto con le nostre regole prima di tutto. Mi impegno a non tirarla troppo in lungo, ma ho ribadito anche la mia volontà di mantenere San Siro vivo fino alle Olimpiadi” ha dichiarto il primo cittadino).

Quindi è arrivata la “bocciatura” da parte di un gruppo di architetti provenienti da tutto il mondo che, attraverso un articolo pubblicato sull’Architet’s Journal, storica rivista londinese dedicata all’architettura, si è esposta contro i piani di Milan e Inter (che vorrebbero lo stadio pronto già nel 2024).

Queste le parole degli architetti: “L’Arsenal ha abbandonato Highbury, ma il vecchio stadio è rimasto in piedi e trasformato in modo estremamente soddisfacente. Per contrastare queste proposte dei club si potrebbe chiedere di allestira una gara parallela per un riutilizzo a basso impatto dello stadio esistente”.

Gli architetti sarebbero particolarmente contrari all’abbattimento dell’impianto, per molteplici motivi (anche sportivi): “La demolizione di un edificio enorme per fare spazio a uno più piccolo è abbastanza indifendibile come scelta di design. È da pazzi. Se questo fatto si combina alla rinuncia del campo di calcio più storico d’Italia, la perdita è devastante e spinge a immaginare la necessità di un intelligente riutilizzo. Edifici come questo, che sono totem del cambiamento nel corso dei decenni, devono indicare come le costruzioni possano essere conservate e riadattate“.