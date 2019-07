Sposo sparito dal ricevimento: beccato in intimità con la sua ex in giardino

Di storie assurde in giro ce ne sono tante, ma le pazzie che accadono ai ricevimenti dei matrimoni non le batte nessuno (e ve ne abbiamo già riportate alcune in passato).

Stavolta la storia lascia davvero di stucco, e anche un po’ divertiti: la sposa becca il neo sposo sparito dal ricevimento in atteggiamenti equivoci in giardino, e con la ex.

A raccontare la vicenda è stato Aldo, cameriere di un ristorante di Torino. Di ritorno a casa ha deciso di telefonare ai “Lunatici” Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio (in diretta ogni notte su Radio 2) e si è trovato a raccontare le cose più folli a cui ha mai assistito durante i ricevimenti.

Telefonata nella notte a Radio2: uno sposo preso a schiaffi dalla sposa

Sono le 3 di notte e Aldo sta tornando a casa da lavoro, dopo l’ennesimo matrimonio. Viene stuzzicato dai conduttori di Rai Radio 2 e così confessa alcuni aneddoti divertenti cui ha assistito durante il lavoro nel corso degli anni. Il cameriere rivela : “Le cose più strane che ho visto? Sono tanti anni che faccio questo mestiere, non sono un ragazzino, quindi ne ho viste di cotte e di crude. Per quanto riguarda i matrimoni, due cose mi resteranno impresse. Una volta lo sposo ha schiaffeggiato la sposa proprio davanti a me. Quindi l’ha presa a schiaffi mentre c’era il banchetto nuziale. Una cosa molto brutta“.

L’aneddoto clou: tradimento con la ex durante il ricevimento

Ma sicuramente a salire sul podio come situazione assurda è l’aneddoto del tradimento con la ex. E così a Rai Radio 2 si racconta che: “La cosa più incredibile è quando lo sposo è stato raggiunto da alcuni amici che erano passati ad assaggiare la torta. Poi si è allontanato e lo hanno ritrovato nel giardino del ristorante avvinghiato alla sua ex. Una scena veramente imbarazzante”.

E giustamente per chi si fosse domandato la reazione della sposa, questa sicuramente si è scatenata in un pianto disperato, mentre il neo sposo provava a giustificarsi dicendo che la situazione fosse stata interamente gestita dalla ex. Sarà un’attenuante valida per il perdono?