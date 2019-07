Temptation Island 6, Jessica e Andrea d’accordo per prendere in giro la produzione? La coppia e la Mennoia rispondono

Jessica e Andrea, coppia di “Temptation Island”, erano d’accordo per prendere in giro la produzione del programma e fare business? Arriva la smentita dei due e di Raffaella Mennoia.

Solo ieri, attraverso questo post, vi abbiamo parlato della notizia lanciata dal sito “Dagospia”, secondo la quale tra Jessica Battistello e Andrea Filomena ci sarebbe stato un preciso accordo, volto a prendere in giro la produzione di “Temptation Island”, in modo da far aumentare i followers sui social e guadagnare soldi.

Nelle scorse ore, Jessica ed Andrea, sui loro profili social, hanno smentito l’indiscrezione: “Tutte le cose che dicono sono false e non corrispondono a verità”, dice Jessica, a cui fa seguito Andrea: “Nessuno dei due si era messo d’accordo, anzi. So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime che avete visto, altrimenti sarei un attore da Oscar“.

Raffaella Mennoia: “Difendo il mio lavoro”

Anche Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi, ha detto la sua sulla questione, invitando il pubblico a non credere alle voci riportate negli ultimi giorni:

“Ho visto e letto un sacco di stronzate negli ultimi giorni… di chi li ha avvistati in un ristorante mano nella mano… a chi si è permesso di dire che tutto ero organizzato non so per quale scopo. Non solo dandomi dell’idiota a me perché la responsabilità del cast è mia. Dandoci degli idioti per 21 giorni di lavorazione. Non è così. Io invito al pubblico (non a chi si occupa dei blog perché mi sembra che nemmeno le seguono troppo perché altrimenti non direbbero certe cose, se fossero più attenti). Mi piacerebbero che blog che scrivono delle cose dovrebbero avere l’onestà dove i diretti interessati lo fanno. […] Va bene gli strilloni, ho capito che è normale. Fate delle brutte figure, io posso peccare di ingenuità rispetto a determinate situazioni. Ma riportare interviste travisate, non smentire quando i diretti intervistati lo fanno, se siete così bravi a portare gli strilloni, dove essere così bravi a dire “Scusate ci siamo sbagliati, i diretti interessati hanno detto altro”. Io posso fare una brutta figura, ci metto la faccia, non sarebbe la prima volta. Io difendo il mio lavoro. Voi fate una brutta figura rispetto alla serietà dei blog”.

Maria Rita Gagliardi