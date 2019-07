Violenta scossa di terremoto di M 7 nella cintura di fuoco: emesso allarme tsunami

Un terremoto molto intenso, magnitudo 7 della scala Richter, ha portato le autorità ad emettere un’allerta tsunami. La scossa è avvenuta nell’oceano

Una scossa di terremoto molto intensa, di magnitudo 6.9 o 7.0 della scala Richter con conseguente allerta tsunami, ha scatenato il panico tra la popolazione. E’ accaduto nell’oceano indonesiano, a 185 km di distanza dalla capitale del Sulawesi Manado: il sisma molto violento è stato avvertito anche sulla terraferma anche se il suo epicentro è stato localizzato nel mare delle Molucche e ha portato le autorità, in virtù dell’intensità del sisma, ad emettere un immediato allarme tsunami per tutta l’Indonesia orientale, per il possibile rischio di onde anomale e maremoti. L’allerta ha scatenato il panico della popolazione ed in particolare nella città di Ternate che si trova nell’arcipelago delle Isole Molucche. Gli abitanti non solo sono fuggiti in strada ma hanno raggiunto zone più alte e lontane dalla costa dell’isola. Qui si sono registrate scene di panico con i residenti che si sono riversati fuori dalle case spaventati e preoccupati.

La cintura di fuoco, zona di terremoti violenti

Al momento non vi sono notizie di vittime o danni ma trattandosi di un terremoto particolarmente intenso le strutture più vecchie o mal costruite potrebbero averne subiti. L’indonesia non è nuova a questo tipo di terremoti a causa della sua ubicazione: si trova infati nella cintura di fuoco del Pacifico, zona nella quale si verificano costantemente scosse, molte delle quali raggiungono magnitudo elevate e la possibilità di tsunami distruttivi. Come quello avvenuto il 26 dicembre del 2004 quando dopo un terremoto di magnitudo 9.1 al largo della costa di Sumatra, un’onda anomala provocò la morte di 220mila persone.