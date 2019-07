Antonella Clerici messa da parte dai vertici Rai? – VIDEO

Antonella Clerici disoccupata? Dall’annuncio dei Palinsesti Rai si nota l’assenza della conduttrice

Antonella Clerici ha condotto per ben 18 anni La Prova del cuoco, ha poi detto addio alla storica trasmissione per dedicare più tempo alla famiglia.

Per due anni ha condotto Sanremo Young, stando ai rumor però il programma sarebbe stato cancellato dai palinsesti Rai della prossima stagione televisiva.

Al momento la presenza della Clerici non compare in nessun altro show, ad oggi non sono trapelate notizie in merito a nuovi impegni professionali per la conduttrice, le sue tracce in tv momentaneamente si sono perse, sembra infatti che sia ‘disoccupata’.

I vertici Rai continuano a rimanere in silenzio, nemmeno la conduttrice ha detto nulla in merito alla possibilità di rivederla presto in tv.

Dall’annuncio dei Palinsesti Rai si nota l’assenza della conduttrice. È stata davvero messa da parte? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte