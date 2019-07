Avvistamento Ufo nel Grand Canyon manda in tilt il web

Il canale cospirazionista ‘The Hidden Underbelly’ ha condiviso un filmato in cui si vedono due ufo volare all’interno del Grand Canyon, per gli utenti web ci sono pochi dubbi sulla natura extra terrestre dei velivoli.

I presunti avvistamenti di Ufo, letteralmente oggetti volanti non identificati, sono aumentati nel corso di questi ultimi anni. La causa di questo aumento di testimonianze è probabilmente da attribuire all’evoluzione tecnologica, visto che ormai tutti sono dotati di una videocamera incorporata nello smartphone e che i video possono essere facilmente caricati su internet senza bisogno di intermediari che ne favoriscano la fruizione da parte del pubblico.

L’ultimo della serie è stato pubblicato mercoledì scorso sul canale specializzato in ufologia e cospirazioni ‘The hidden underbelly‘ e mostra quelli che sembrano due velivoli di forma circolare, intenti a fare un sopralluogo del Grand Canyon (Arizona). Nel filmato in questione si vede una ripresa dall’alto della famosa attrazione turistica dell’Arizona, quindi appaiono questi due velivoli che sembrano volare in formazione (come dei caccia in esercitazione).

Ufo filmati nel Grand Canyon: si tratta di alieni?

Per colui che ha postato il filmato non ci sono dubbi che quei due velivoli siano in realtà delle navicelle aliene in ricognizione, tanto che nella descrizione del video scrive: “Due ufo filmati mentre volano in tandem sul Grand Canyon”. In questi cinque giorni il video è stato visualizzato da migliaia di persone e nei commenti sembra non ci siano dubbi sulla natura extraterrestre dei due velivoli. Uno degli utenti commenta: “Navi Aliene”, un altro aggiunge: “Questi due ufo sembrano volare in formazione, bella ripresa”.

Filmati come questo vengono condivisi con cadenza regolare (circa ogni mese) da utenti di tutto il mondo, ma soprattutto da cittadini americani (d’altronde nasce lì la fissazione per l’Area 51 et similia), l’ultimo postato su Youtube riguardava una presunta nave aliena grande quanto un campo da football.