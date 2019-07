Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati?

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sarebbero lasciati.

L’idillio amoroso di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, nato quando entrambi hanno partecipato all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” e continuato una volta che i due sono tornati in Italia, si sarebbe spezzato. Sembra, infatti, che la coppia sia scoppiata, nonostante solo pochissimi giorni fa avesse annunciato la convivenza. A tal proposito, Soleil aveva dichiarato:

“Andiamo a vivere insieme! Abbiamo appena preso casa, ci hanno accettato la proposta e quindi è ufficiale!”.

L’annuncio del settimanale “Chi”

Qualcosa, però, sarebbe cambiato. Secondo quanto rivela il settimanale “Chi”, il fratello di Belen Rodriguez e l’ex fidanzata di Luca Onestini starebbero vivendo un periodo di crisi e, molto probabilmente, si sarebbero addirittura lasciati:

“C’è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi? Voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?”.

La coppia, secondo alcuni rumors, era in lizza per la partecipazione della prossima edizione di “Temptation Island Vip” che andrà in onda su Canale 5, a partire da settembre. Come sempre, attendiamo dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Maria Rita Gagliardi