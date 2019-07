Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2019: il Leone si prepara a un agosto importante, l’Acquario ha voglia di evasione

Lunedì 8 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa nuova settimana nasce in maniera un po’ burrascosa. Hai tante cose da fare. Sappiamo che l’Ariete, quando vuole raggiungere uno scopo o un fine, non accetta rallentamenti e soprattutto pretende che tutte le persone attorno si comportino in maniera veloce. Allora, sappiamo anche che c’è stato qualche piccolo contrasto nei rapporti familiari, tra genitori e figli. Attenzione per esempio nelle problematiche che possono nascere con la Bilancia, con il Capricorno, con un altro Ariete. Se ci sono delle novità, comunque, e delle occasioni da valutare, questa è l’estate giusta per coglierle al volo. Qui mi riferisco soprattutto al lavoro più che all’amore, dove ancora bisogna fare il punto della situazione;

Toro. Il Toro apre una settimana nervosa, un po’ per questioni di soldi e di lavoro, un po’ perché sta preparando un grande progetto, forse un ritorno in scena se c’è stato un momento di eclisse negli ultimi tempi. Altri invece, se sono pochi penso, hanno la possibilità di avere qualcosina da parte, hanno messo qualcosina da parte, hanno voglia di prendere del tempo per sé. Però le trasformazioni, questo è il tema del 2019, sono in corso e quindi– chi in un modo, chi in un altro- tutti i Toro hanno deciso di cambiare vita. Cerca di riflettere su quello che devi dire anche in amore. Questa è una situazione valida per i nuovi sentimenti;

Gemelli. I Gemelli vivono tutto con molta ansia e probabilmente non si aspettavano che certe situazioni sarebbero state al limite. Anche qui dipende dall’oroscopo personale, dall’esperienza di ciascuno, però non è escluso che ci sia proprio voglia di chiudere un certo gioco. Anche se c’ stata possibilità di fare tanto adesso tu hai deciso di fare un po’ meno. Ci sono state anche delle perplessità che si risolveranno in autunno, per questioni legali e finanziarie. In amore chiedo di fare il massimo perché andremo incontro a un agosto davvero molto importante. Qui si parla di emozioni, si parla di amicizie che diventano qualcosa di più;

Cancro. Gli inizi sono sempre complessi e quindi chi ha iniziato un nuovo lavoro, da poco, si sente da una parte molto motivato e forse anche contento e dall’altra, però sa di dover lottare contro la diffidenza degli altri. Questo è il vero problema, questa è la vera tensione del momento. Ci sono persone che sembrano con te e invece lavorano contro di te, e tu non sai di chi fidarti. Tra l’altro se hai frequentato un ambiente poco chiaro l’anno scorso adesso potresti uscire da quel gruppo. Chi ha un’azienda può chiudere aprirne un’altra. Certo è che c’è un ridimensionamento. Tirare i remi in barca è necessario. L’amore premia per chi si espone.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Queste sono stelle importanti, preludio di un agosto che vedrà un picco massimo– con tanti pianeti nel tuo segno- proprio nella prima settimana. È come se dovessi raggiungere un traguardo e questa è una fase molto breve ma molto importante perché tra agosto, settembre e ottobre, molti Leone si giocheranno il tutto per tutto. Si giocheranno il tutto per tutto nel lavoro, in amore. È chiaro che questo è un oroscopo bello per chi non ha tanti problemi, per chi ha già una persona cara a fianco perché si potrà sposare, potrà convivere. Altri potrebbero trovare la metà della mela anche dopo un periodo di crisi;

Vergine. La Vergine vive una settimana di recupero dal punto di vista fisico perché poi c’è da dire che qualsiasi situazione accade nella tua vita, sia che sia una situazione positiva sia che sia una situazione negativa, tu rispondi sempre a livello fisico con una certa stanchezza. Per esempio, normale per la Vergine fare un esame, superarlo, e poi stare male, e al tempo stesso vivere un grande problema e poi stare ancora peggio, diciamo così. Quindi nella maggioranza dei casi adesso i Vergine devono contare su questa estate proprio per un recupero emotivo e psicologico. Dal punto di vista sentimentale le cose vanno abbastanza bene, però tu non sei molto contento di come si sta comportando una persona e se hai a che fare con Bilancia o Capricorno i problemi sono maggiori;

Bilancia. La Bilancia sente di non essere capita, pensa di essere stata messa da parte. Persino chi ha un lavoro importante crede che non ci siano giusti riferimenti e poi c’è stato un cambiamento importante ma anche radicale. Chiaro che chi non ha tanti soldi o chi ha una situazione un po’ sconnessa dal punto di vista finanziario perché magari è reduce da una separazione, perché ha avuto delle spese per la casa, adesso è un pochino preoccupato. Quindi non è un oroscopo del tutto sereno però non ci abbattiamo perché la Bilancia è un segno d’aria, quindi sa come uscire fuori da certe situazioni che non funzionano. L’unica cosa che chiedo: se ci tieni a un rapporto non discutere ora ma aspetta la fine del mese;

Scorpione. Lo Scorpione vedrà il passaggio della Luna nel segno nelle giornate di mercoledì e giovedì. Questo non solo indica un ritorno della passione ma anche qualche buona intuizione. Tu sei uno orgoglioso, tu non chiedi. Anche se magari stai torcendoti dentro dalla curiosità, se sei in piena tensione perché vuoi sapere come andrà a finire una certa questione di lavoro, o personale, tu stai in silenzio e in questi giorni però questo silenzio pesa. È anche giusto che tu chieda, soprattutto per quanto riguarda la questione soldi. È probabile che tu in questi giorni debba anche rivedere alcune spese proprio per una sorta di retrocessione che c’è stata nel lavoro oppure per una situazione che non si è sbloccata. In amore puoi consigliarti con la persona giusta.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Grande ascesa entro l’estate, novità. È chiaro che tutto sarà rapportato alla tua età e ai tuoi desideri. Una persona giovane può pensare a un nuovo indirizzo di studi, una persona più grande a un nuovo indirizzo lavorativo. I conflitti però con un’azienda possono nascere ed essere risolti a breve. Ricordiamo che Giove nel tuo segno zodiacale permette, se hai qualche sassolino nella scarpa e pensi di avere ragione in una questione legale o lavorativa, di agire anche grazie all’aiuto di un legale;

Capricorno. Settimana che si apre in maniera un po’ faticosa ma tu tanto nasci per faticare. Non ti arrabbiare se dico questo, però lo sai: se c’è una scorciatoia tu non la pratichi. Tu vuoi fare la strada lunga, quella dell’esperienza, quella della prova per arrivare al traguardo forte e più tenace degli altri, anche perché sei una persona particolarmente saggia e sai che chi taglia per le scorciatoie prima o poi cade. In amore non ci sono scorciatoie. Se una storia non funziona ha già mostrato la corda in primavera. Abbiamo qualche giorno per cercare di ricucire uno strappo, anche se tu sei diventato molto perentorio nelle tue affermazioni;

Acquario. L’Acquario è un po’ infastidito e sente proprio questa necessità di cambiare città, vita. I più intraprendenti potrebbero anche fare delle esperienze all’estero; visto che c’è l’estate in ballo si può cogliere l’occasione per mettersi in gioco altrove, tentare grazie a una vacanza di fare un nuovo lavoro, osservare nuovi ambienti. Qualche contrasto c’è. Nella vita sentimentale ci vuole prudenza perché potresti essere un po’ più stanco o magari anche vivere una trasgressione;

Pesci. Settimane importanti. Questa seconda parte dell’anno porta belle idee, buone intuizioni. Chi è un libero imprenditore può lavorare a un progetto che sarà varato tra settembre e novembre. Ora bisogna farsi due conti, magari fare una piccola o grande (dipende) richiesta alla banca, qualcuno che ti può finanziare, per acquistare qualcosa che ti interessa e che poi sarà molto utile nel lavoro. Magari un piccolo investimento di idee, se non ci sono soldi, che premierà, sarà oggetto di osservazione nelle prossime settimane. Resta sempre molto interessante l’amore che non va tenuto in disparte. Io lo dico in particolare a quelli che soffrono ancora per una storia finita: cercate di voltare pagina, ecco. Le soluzioni arrivano quando noi lo desideriamo, non dobbiamo aspettarcele dagli altri.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento