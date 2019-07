Un randagio per Archie: Meghan e Harry alla ricerca di un cucciolo tra i canili inglesi

Harry e Meghan alla ricerca di un cucciolo per Archie: i duchi del Sussex hanno in programma un tour per i canili britannici alla ricerca di un cane da far crescere con il royal baby.

I tabloid britannici continuano i loro aggiornamenti h 24 sulla coppia reale del momento. Sulle testate giornalistiche d’oltremanica i duchi del Sussex sono sempre argomento di discussione sia in positivo che in negativo. Abbandonate le voci su una crisi coniugale e sotterrate le polemiche per il battesimo di Archie a cui non ha partecipato la Regina Elisabetta, la coppia torna in prima pagina per un intento lodevole: salvare un cucciolo di cane da un’esistenza in canile ed al contempo trovare un compagno fedele che possa crescere insieme al Royal Baby.

La ricerca di un cucciolo per Archie

Meghan e Harry sono amanti degli animali, l’ex attrice di ‘Suit’ è cresciuta con un gatto ed ora si prende cura di due cagnolini con il marito: un Labrador ed il suo Beagle. Da questa passione per gli animali parte la decisione di Meghan e Harry di poter regalare al figlio un animale da associare con la sua infanzia, che lo accompagni in tutta la fase di crescita e con il quale possa creare un legame intenso.

I reali, però, non vogliono prendere un cucciolo di razza, bensì salvare un cagnolino dal canile. Il motivo di tale scelta è duplice: in primo luogo si migliorerebbe la vita di uno di quei cani ed in secondo luogo i randagi sono spesso più affettuosi e bisognosi di coccole. In gennaio era stata offerta a Meghan la possibilità di adottare un Jack Russel, ma la duchessa aveva affidato il cane ad amici perché voleva che prima nascesse il figlio, ora è giunto il momento adatto per accogliere un altro amico in casa.