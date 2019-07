Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 8 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Trenta a Salvini: ora navi militari contro gli scafisti”

La ministra: sulle ong errore del Viminale

Torna la tensione: i 5 Stelle sfidano la Lega

Non si placano le tensioni interne scoppiate dopo lo sbarco a Lampedusa della nave “Alex”, l’imbarcazione della Ong italiana Mediterranea che ha salvato altri migranti. È scontro tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta. “Avevo avvisato Salvini sulle ong, ma lui non mi ha ascoltata”, ha dichiarato il Ministro della Difesa.

-“Roma in crisi: dovete produrre meno rifiuti”

L’invito. L’azienda comunale

L’Ama, l’azienda che gestisce la raccolta dell’immondizia nella capitale, ha invitato i cittadini romani a produrre meno spazzatura e a differenziare. Intanto è sceso il gelo tra Virginia Raggi e il M5S: il sindaco di Roma e i grillini avrebbero interrotto i rapporti politici dall’8 maggio scorso.

Il Sole 24 Ore

–“Sei bonus fiscali per riconquistare gli italiani in fuga all’estero”

L’esodo continua. All’anagrafe dei residenti oltre frontiera sono iscritti 5,3 milioni (+3,4% nel 2018)

Incentivi su misura dai ricercatori agli impatriati

Sconto sulle tasse. Quasi tutti gli strumenti sono stati potenziati dal decreto crescita. Il beneficio può variare dal 64% al 93,1% del prelievo previsto

Tutte le misure pensate per favorire il rientro in Italia degli italiani che sono andati a vivere all’estero.

-“Il 20% delle indagini dura oltre due anni”

Il punto della situazione sulla “salute” della giustizia in Italia. L’iter del processo penale dura troppo, anche più di due anni. La riforma della giustizia cercherà di imporre vincoli più rigidi: si parla di 12 mesi prorogabili a 18.

La Gazzetta dello Sport

–“Inter

In alto Conte”

Via alla nuova era. Il tecnico si presenta e lancia la sfida ai rivali

«Grandi traguardi? Non pongo limiti. Ma servono uomini straordinari»

Occhi puntati su Antonio Conte, il nuovo allenatore dell’Inter. Ieri la conferenza stampa di presentazione ufficiale del tecnico, che ha progetti ambiziosi per la sua nuova squadra. Progetti che non si potranno realizzare senza giocatori straordinari.

“«Aiuto, annego»

Magnini fa uno sprint e lo salva”

Il campione in Sardegna, «Non sono un eroe»

Bellissimo gesto dell’ex campione di nuoto Filippo Magnini. In vacanza in Sardegna insieme alla sua compagna, Giorgia Palmas, il nuotatore ha salvato in mare un uomo in difficoltà. L’uomo stava facendo il bagno insieme a degli amici quando ha accusato un malore. Gli amici hanno attirato l’attenzione dei bagnini in spiaggia, ma a intervenire è stato Magnini che si trovava più vicino alle perone in difficoltà. Ma il campione non vuole essere chiamato “eroe”.

La Repubblica

“Cattolici a un bivio: il Papa o Salvini”

La fede al tempo dei migranti

La Lega sempre più su nei sondaggi. Padre Sorge: “È la politica della paura. Ma i credenti capiranno”

Il vicepremier contro i 5S, oggi chiederà subito il decreto sicurezza-bis

Anche la Chiesa contro Matteo Salvini. La Lega non smette di raccogliere consensi, e vola nei sondaggi, ma per il Ministro e il suo partito è arrivata la condanna netta di Padre Sorge, che ha etichettato la loro politica come la politica della paura.

-“Il Mondiale all’America delle ribelli”

2-0 all’Olanda

Si è concluso ieri il Mondiale femminile di calcio e ha decretato la vittoria finale degli Stati Uniti. Le ragazze si sono imposte sulle avversarie dell’Olanda per due reti a zero. Per le americane sono arrivati i complimenti di Donald Trump, in precedenza protagonista di un botta e risposta con la giocatrice Megan Rapinoe, attivista LGBTQ.

La Stampa

-“Rivolta M5S contro Salvini: “Troppo duri coi migranti”

Decreto sicurezza a rischio”

Intesa Roma- La Valletta sui 65 profughi diretti a Malta. Appello all’Ue: aiutateci

Il grillino Di Stefano: sembra Higuain fuori forma. La replica: ignorante

M5S e Lega appaiono più lontani che mai, divisi da una diversa visione sulla questione dello sbarco dei migranti in Italia. C’è intesa, intanto, tra Italia e Malta: l’isoletta accoglierà 65 profughi. Gli appelli di aiuto all’Unione europea rimangono, però, inalterati.

-“Le americane regine del calcio sfidano Trump sui diritti”

Un bella foto di Megan Rapinoe, il capitano della Nazionale femminile di calcio statunitense, per celebrare la vittoria USA nel Mondiale di calcio femminile che si è appena concluso in Francia. Le ragazze statunitensi hanno sfidato Donald Trump sostenendo pari diritti per la comunità LGBTQ.

