Stasera in tv| Cosa c’è in tv oggi 8 luglio 2019

La programmazione tv, in prima e seconda serata, di lunedì 8 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata di oggi, lunedì 8 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Non sposate le mie mogli”: Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova, non una, ma ben quattro volte. In seconda serata, i “Nastri d’Argento 2019”.

Su Rai 2 va in onda la serie tv “Hawaii Five O”, seguita da un’altra serie: “The Blacklist”.

su Rai 3 va in onda il programma, in replica e condotto da Salvo Sottile, “Prima dell’alba”. A seguire, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”, seguito dal film “Ghost Dog – Il codice del samurai”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Temptation Island”. Subito dopo, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Fast And Furious“: poliziotto infiltrato nel mondo delle corse automobilistiche clandestine, indaga su una banda di un certo Toretto, coinvolta in loschi traffici e attività illegali. In seconda serata, il film “The Conjuring – Il caso Enfield”.

Su La 7 spazio alla serie tv “Astronaut Wives Club”: la serie narra le vicende delle mogli dei Mercury Seven, il gruppo dei primi astronauti statunitensi. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Agente 007 – Goldfinger”: James Bond dovrà vedersela con un milionario fissato con l’oro che ha un piano per controllare il prezzo dell’oro distruggendo le riserve americane a Fort Knox.

