Temptation Island 6, anticipazioni: due falò di confronto

Le anticipazioni della terza puntata di “Temptation Island 6”.

Questa sera, su Canale 5 in prima serata, andrà in onda la terza, attesissima, puntata di “Temptation Island 6” e in Rete circolano già indiscrezioni, in merito a quello che ci attende sui nostri teleschermi.

Le anticipazioni

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, la puntata si aprirà con il secondo falò di confronto tra Nunzia ed Arcangelo. I due, già protagonisti di un falò di confronto durante la scorsa puntata, nel quale si erano lasciati, avranno un nuovo faccia a faccia, dato che Nunzia ha cambiato idea e vuole tornare con il fidanzato. Cosa deciderà di fare Arcangelo?

Confronto anche per la coppia formata da Jessica ed Andrea. Jessica è sempre più vicina al single Alessandro, mentre Andrea la guarda, stando male. Il ragazzo, che già una volta aveva chiesto un falò al quale Jessica aveva deciso di non presentarsi, chiederà un nuovo confronto, al quale Jessica dovrà necessariamente presenziare. Siamo sicuri che voleranno parole grosse. I due lasceranno il villaggio insieme?

Aria di tempesta anche per Ilaria e Massimo e per Katia e Vittorio. Il loro viaggio nei sentimenti subirà una brusca virata e le conseguenze metteranno a dura prova i loro equilibri. Anche Sabrina, fidanzata di Nicola, di 12 anni più giovane di lei, sembra essere sempre più interessata al single Giulio. David, invece, continua a domandarsi quanto sia forte il sentimento di Cristina nei suoi confronti e, probabilmente, nel corso di questa puntata, arriverà ad avere qualche risposta in più.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Canale 5, con la nuova puntata di “Temptation Island 6”.

Maria Rita Gagliardi