Temptation Island, Nunzia e Arcangelo. L’ironia di Twitter: “Eri andata così bene fino ad ora”

E’ stata la prima coppia a scoppiare nell’edizione di quest’anno di Temptation Island.

La coppia composta da Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco è tornata quest’oggi davanti alle telecamere del reality, per un secondo falò. Falò nuovamente voluto da Nunzia, che stavolta però ha ben altre intenzioni: se durante la puntata precedente, discretamente agguerrita, aveva deciso di rompere con il ragazzo dopo averlo visto baciare una single, questa volta – con ben altra attitudine – ha chiesto al fidanzato di tornare assieme.

Nonostante ciò, nonostante i tredici anni di relazione, nonostante più tentativi di riconciliazione da parte di Nunzia, Arcangelo decide di non tornare con la ragazza, “per il suo bene”. Un discorso sentito e risentito in cui un componete della coppia si attribuisce tutte le colpe e decide di non voler fare male all’altro, che non merita questo. E con questa retorica Arcangelo pare chiudere definitivamente la relazione.

Su Twitter copiosi i cinguettii sul tema.

C’è chi riassume in maniera discretamente fedele l’andamento del dialogo tra Nunzia ed Arcangelo:

– Vabbé ti perdono

+ Non mi meriti

– Tranquillo ci passo sopra

+ Sono un pezzo di merda

– Non ti preoccupare

+ Oltre a tradirti, spaccio

– E che sarà mai!

+ Ti ricordi le Torri Gemelle? Sò stato io

– La superiamo

+ NUNZIA A’ SCHKASSAT O CAZZ. NUN TE VOGGHJ CHIÙ#TemptationIsland — contechristino (@contechristino) 8 luglio 2019

C’è chi non è esattamente tenera nei confronti della povera Nunzia

Nunzia viene tradita 13 anni.

Nunzia viene tradita a Temptation Island.

Nunzia sta ancora pregando Arcangelo di stare insieme nonostante lui le stia dicendo chiaro e tondo che la tradirebbe ancora nel futuro.#TempationIsland #temptationisland pic.twitter.com/Ki2jueFSJa — Vipera Cinica 🐍 (@ciaosara2) 8 luglio 2019

Nunzia a questo punto le corna te le meriti #TemptationIsland pic.twitter.com/6pyVTx21qS — Silvia 🌸 (@InRihannaItrust) 8 luglio 2019

E c’è chi semplicemente fa notare, in relazione al cambio di attitudine della ragazza