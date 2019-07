Avvistato un uccello in una foto di Marte: i cospirazionisti si dividono

In una delle foto di Marte scattate dal Rover appare uno strano oggetto volante nel cielo che sembrerebbe un uccello: prova della vita o dell’assenza di immagini reali del pianeta rosso? I cospirazionisti si dividono.

Ciò che caratterizza il cospirazionismo è la ricerca costante di una spiegazione complicata e spesso prettamente negativa di ogni aspetto della vita. Succede così che anche una semplice immagine possa diventare la base di una teoria astrusa e complicata su come il governo mondiale segreto stia cercando di controllarci per non farci scoprire la verità. Per quale motivo il cattivissimo governo segreto dovrebbe nasconderci la verità? Probabilmente per tenere nelle mani di una stretta cerchia di persone un bene supremo.

Ma divagazioni a parte torniamo all’argomento Marte ed alla foto del pianeta rosso che ha animato la discussione tra migliaia di persone sulla zona dedicata ai commenti di Youtube. Tale immagine è stata scattata dal Rover, pertanto dovrebbe mostrare una parte del pianeta rosso, ed è stata postata sul sito della Nasa qualche tempo fa.

Avvistato uccello in una foto di Marte

Uno degli osservatori di quella foto, il cui canale su Youtube si chiama ‘Secureteam 10‘, ha notato uno strano dettaglio nella foto ed ha deciso di condividerla con i suoi follower scrivendo come commento: “Abbiamo quello che pare essere un uccello o una sorta di pterodattilo”. Continuando la descrizione del misterioso “animale volante”, l’autore del post aggiunge: “Ha delle ali massicce e sembra che le pieghi”, quindi conclude dicendo: “Qualcuno sostiene che si tratti di un uccello, ciò che sappiamo è che si tratta di qualcosa nel cielo”.

Il video in cui viene inserita la foto è stato visto da 250.000 persone dal 5 luglio ad oggi e la sezione commenti è letteralmente esplosa. C’è chi appoggia la teoria del volatile e chi invece pensa si possa trattare di qualche velivolo di origine aliena, ma poi si aggiunge una corrente avversa a questi che sostiene che quella appena mostrata non è una foto di Marte: “Fotografie come queste mi fanno domandare se quelle che ci mostrano (in riferimento alla Nasa) non siano in realtà foto di un deserto sulla terra”, a cui si aggiunge un altro che è più convinto sulla teoria e aggiunge: “Io credo che il governo o la Nasa filmino il deserto per farci credere che si tratti di Marte”.

Pur ammettendo con uno sforzo che questa teoria fosse vera, per quale motivo il governo o la Nasa dovrebbero filmare il deserto e far credere che si tratti di Marte? Ah già il controllo delle nostre povere menti. E se si trattasse semplicemente di un glitch nell’immagine (ovvero un’imperfezione nella stessa generatasi durante la trasmissione delle immagini) ? Ai posteri o al maligno governo segreto l’ardua sentenza.