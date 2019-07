Bimba precipita giù dalla nave e muore, spuntano le foto della piccola morta sulla Freedom of the Seas

La tragedia compiutasi sulla nave da crociera Freedom of the Seas, dove una bimba è morta domenica mentre stava giocando con il nonno, ha sconvolto il web. Adesso ci sono le foto della piccola

È la piccola Chloe Wiegand la bimba originaria dello Stato dell’Indiana che, mentre giovava col nonno, è precipitata dall’11esimo ponte della nave da crociera Freedom of the Seas ed è morta (qui il link al nostro precedente articolo sulla vicenda). Si è trattato di un tragico incidente avvenuto perché il nonno– che la teneva in braccio- è scivolato ed è caduto, perdendo la presa sul corpo della piccola. La tristissima notizia ha commosso il web e adesso sono state pubblicate le dolcissime foto della bimba, ritratta in alcuni momenti felici vissuti con la sua famiglia. La mamma ha voluto così ricordare la sua bimba di un anno e mezzo.

Bimba precipita giù dalla nave e muore, il ricordo straziante della madre

Kimberly Schultz Wiegand è la mamma della bimba di un anno e mezzo che due giorni fa ha perso la vita a Porto Rico. La piccola si trovava in crociera con i genitori, il fratello e tutti e quattro i nonni quando è precipitata dall’11esimo ponte della nave Freedom of the Seas, finendo con l’impattare contro la banchina del molo dopo un volo di dieci metri. La piccola è morta e si è trattato di una fatalità: la bimba stava giocando con il nonno quando ciò è accaduto. Kimberly ha voluto ricordare la sua figlioletta su Facebook. Sul web si stanno quindi diffondendo le tenerissime foto della bimba.

Bimba precipita giù dalla nave e muore, la dinamica dei fatti e le condoglianze del Dipartimento di Polizia

La morte della piccola Chloe Wiegand è avvenuta mentre la bimba si trovava con il nonno, Salvatore Anello. Si sono dette delle cose su questo decesso che però sono state smentite: ad esempio, che il nonno stava facendo dondolare la piccola da una finestra aperta e che per questo la bimba sia volata giù. Questa dinamica dei fatti è stata smentita a favore di un’altra. I due si trovavano sul ponte ma l’anziano è caduto, andando a sbattere contro il parapetto di vetro e causando involontariamente la caduta della nipotina fuori dalla nave. Il Dipartimento di Polizia di South Bend ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia e al papà della piccola, Alan Wiegand, che è un ufficiale: “Il Dipartimento di Polizia di South Bend offre le sue più sincere condoglianze all’agente Alan Wiegand e alla sua famiglia durante questo periodo difficile a seguito della tragica perdita della loro bambina mentre era a Porto Rico”. Il Dipartimento ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia e di pregare per loro in questo momento così difficile.

Maria Mento