Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Daniel Pisani (Top Planet): “Il mio sogno è lo sbarco di Icardi a Torino”

Analisi sul calciomercato bianconero da parte di Daniel Pisani

Dopo aver vinto l’ennesimo campionato nella stagione appena conclusa, la Juventus allo stato attuale è un vero e proprio cantiere aperto. Sono tanti i protagonisti verso cui la ‘Vecchia Signora’ si è rivolta e altrettanti sono i giocatori che con ogni probabilità non vestiranno più la maglia bianconera.

Con l’arrivo di Maurizio Sarri infatti molti calciatori legati all’ex Max Allegri non faranno più parte del progetto. Dopo il ritorno di Gianluigi Buffon (che farà il secondo portiere), l’arrivo di Demiral dal Sassuolo e i colpi a parametro zero Ramsey e Rabiot, la volontà del presidente Agnelli è di potenziare con un grande colpo ogni reparto.

A questo proposito abbiamo contattato l’opinionista sportivo di ‘Top Planet’ Daniel Pisani, grande tifoso juventino e grande conoscitore delle dinamiche bianconere che in ESCLUSIVA ci ha dato una sua analisi sul calciomercato della Juventus…

Daniel Pisani di ‘Top Planet’ sul calciomercato della Juventus

“La Juventus nel post Calciopoli non ha mai seguito la volontà della piazza quando si trattava dell’allenatore, caso recente è appunto Maurizio Sarri e soprattutto Max Allegri dopo il brusco addio di Antonio Conte nel 2014. Penso che l’ipotesi Guardiola sia stata solo una suggestione mediatica della rete, in quanto era quasi impossibile che lui lasciasse il City e dare uno stipendio di 24 milioni di euro a un grande tecnico ma che a livello europeo ha vinto solo nella sua lunga esperienza al Barcellona. Klopp non voleva lasciare Liverpool ma non credo che Sarri sia stata una scelta di ripiego. Vedo molto bene il ritorno di Buffon, visto che rappresenterà un ottimo collante tra l’allenatore e lo spogliatoio. L’ipotesi De Ligt in difesa rappresenterebbe il top, i costi dell’operazione sono alti ma parliamo di un centrale difensivo di livello assoluto e soprattutto molto giovane. E’ arrivato a parametro zero Rabiot che la scorsa estate il Paris Saint-Germain valutava non meno di 60 milioni, sarà importante per la mediana visti i probabili addii di Matuidi e Khedira. Il mio sogno di mercato è Mauro Icardi, se riuscisse ad approdare in bianconero per 60 milioni sarebbe un super affare, visto che la coppia Maurito-James Rodriguez al Napoli darebbe filo da torcere in chiave campionato. L’argentino sarebbe il partner ideale di Cristiano Ronaldo, Sarri ha affermato in più riprese che vuole far raggiungere nuovi record al campione portoghese e Icardi al centro dell’attacco con CR7 più defilato sarebbe un duo straordinario in chiave europea. L’allenatore dovrà dare un nuovo gioco a questa Juve, che è sempre stata vincente in questi anni ma ha un po’ scemato l’entusiasmo dei suoi tifosi a livello di bellezza del gioco”.

Simone Ciloni