Calciomercato Roma, si avvicina Gianluca Mancini dall’Atalanta. Sempre più insistenti le voci su Higuain

Settimana frenetica di mercato per la società giallorossa. Dopo gli addii di Manolas e di El Shaarawy e l’arrivo del portiere spagnolo Pau Lopez, la Roma sarebbe molto vicina all’acquisto del forte difensore dell’Atalanta Gianluca Mancini. Intanto si rincorrono anche voci sul clamoroso arrivo del ‘Pipita’ Higuain.

Il calciomercato della Roma sta entrando sempre più nel vivo. Ceduti Manolas al Napoli ed El Shaarawy alla squadra cinese dello Shanghai Shenhua, la società giallorossa ha ufficializzato il nuovo portiere Pau Lopez dal Betis Siviglia. Ieri si è presentato davanti ai microfoni il nuovo tecnico portoghese Paulo Fonseca, che questa mattina a Trigoria ha diretto il primo allenamento stagionale.

Ma le notizie che stanno scaldando gli animi dei tifosi giallorossi riguardano il difensore italiano classe ’96 Gianluca Mancini e il ‘Pipita’ Higuain. Il talentuoso difensore dell’Atalanta sarebbe a un passo dall’approdo nella capitale sponda giallorossa: il ds Petrachi avrebbe convinto il patron dell’Atalanta Percassi, valutando il giocatore circa 25 milioni di euro, divisi in 21 di parte fissa più 4 di bonus. La Roma pagherebbe il giocatore dilazionando il costo in 5 anni; per il giocatore, invece, contratto quinquennale da circa 2 milioni a stagione.

Mancini a un passo dalla Roma. Ma il sogno dei tifosi giallorossi è il ‘Pipita’ Higuain

Gianluca Mancini, quindi, è a un passo dalla Roma. Ma la notizia che sta rimbalzando in queste ore e che starebbe infiammando i tifosi giallorossi, riguarderebbe un interessamento insistente verso il bomber argentino Gonzalo Higuain. Il ‘Pipita’, tornato alla Juventus dopo le non brillanti esperienze al Milan e al Chelsea nella passata stagione, ha un ingaggio molto alto, vicino ai 7 milioni a stagione. La Roma non potrebbe offrire più di 4 milioni a stagione al giocatore, che starebbe pensando di chiedere la restante buonuscita alla società bianconera.

Con Edin Dzeko sempre più lontano dalla capitale, la Roma ha un’urgenza assoluta di acquistare una punta di livello, anche per dare nuova linfa e vigore a una tifoseria abbastanza scettica sulle mosse societarie. Il ‘Pipita’ potrebbe essere l’uomo giusto anche in tal senso.