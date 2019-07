Dal calippo alle calippe: le protagoniste del video virale ad Ostia tornano con una hit estiva

Debora e Romina sono tornate nove anni dopo con una nuova hit estiva. Stiamo parlando delle ragazze protagoniste del video virale che nel 2010 cantavano: «Sì, me so pijata er calippo…», «vado a fa la doccetta là perché dopo pizzica tutto», «poi ar mare uno se deve divertì, se deve», «sto a fa ‘a colla…».

Nuovo tormentone per le protagoniste del video virale?

Sono pronte quindi Romina e Debora con una nuova hit che verrà presentata tra qualche giorno (precisamente venerdì) presso lo stabilimento «Nuova Pineta-Pinetina», il più famoso Lido di Roma.

Sarà un tormentone come quello di 9 anni fa? All’epoca la canzone nacque all’indomani di un servizio fatto presso spiaggia di Ostia realizzato da Sky. Oggi sono cambiate, si fanno chiamare “Le Calippe” proprio per ricordare il loro trampolino di lancio.

La nuova canzone si intitola “Portame Ar Mare”, compreso di video girato ad Ostia e reperibile su Instagram. “Giù l’asciugamano, con la birretta in mano, tutti incastonati sembra un tetris disumano, sul lettino del vicino, Calippo è il paradiso, come dalla D’urso e il suo salotto (???) L’estate ci chiama, la gente ci ammira, siamo pronte a far festa, andiamo fuori di testa. Portame al mare, o ‘ndo te pare, pijame na bira che ‘ncho na lira”, sentiremo nel video delle regine del trash estivo.

Le due giovani, sperano che grazie alla loro simpatia conquisteranno le classifiche delle hit dell’estate, con il loro reggaeton misto ad un accento palese romano.

Selvaggia Roma e Lucia Orlando tra le protagoniste del videoclip

Non potevano mancare ragazze romane d’origine nel video. E così troveremo due volti famosi della televisione recente. Come spiega FanPage, vedremo infatti Selvaggia Roma, ex concorrente di Temptation Island in coppia con Francesco Chiofalo (non stanno più insieme).

Ci sarà poi Lucia Orlando, ex concorrente invece del GF18 che ora ambisce a diventare attrice. Nel video sono alle prese con il divertimento tipico dell’estate, tra bagni in piscina e piroette, tra una birra e ovviamente un calippo.