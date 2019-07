Elena Santarelli risponde ad un hater: “Jack ti saluta e ti augura tanta salute” – VIDEO

Elena Santarelli risponde ad un commento di un hater su Instagram

Si torna a parlare di Elena Santarelli, la nota showgirl da poche settimane ha annunciato ai suoi tantissimi fan che il figlio Giacomo ha finalmente sconfitto il tumore.

Combattere contro la malattia non è stato affatto semplice, in molti sui social le sono stati vicino confortandola e supportandola. Eppure le critiche e i commenti spiacevoli non mancano mai.

Dopo aver pubblicato un video su Instagram di un suo allentamento fisico, un utente le ha scritto: “Sempre a metterti in mostra. Goditi questi momenti perché certe cose possono ritornare”.

La Santarelli dopo aver letto il commento cattivo dell’utente ha replicato dicendo: “Se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni. Non esiste solo il tumore, parola che tu non riesci a scrivere.”

E ancora: “Ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute. Sei anche di insegnamento: mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto di quanto è bello e sano a non essere come te.”

La Santarelli ha poi concluso dicendo: “Mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te quindi noi saltelliamo per casa felici di essere delle brave persone”.

Sara Fonte