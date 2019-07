Grande Fratello Vip, chi saranno gli opinionisti? Ultime news – VIDEO

Al Grande Fratello Vip gli opinionisti saranno alcuni ex gieffini

Manca poco alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality non sarà più condotto da Ilary Blasi, al timone ci sarà infatti Alfonso Signorini.

Non sono trapelate ancora molte notizie in merito ai nuovi opinionisti del reality. Su Blogo si legge: “Ricordiamo che, nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, tra gli opinionisti, forse a rotazione, ci saranno ex concorrenti delle passate edizioni del reality, quindi, si può ipotizzare tranquillamente anche la presenza di Malgioglio”.

Chi, tra i concorrenti che hanno partecipato al reality, vedremo al GF Vip nei panni di opinionista? Questo ancora non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

