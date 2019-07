Mario Balotelli denunciato a Napoli per la sua scommessa dello scooter – VIDEO

La Polizia Municipale di Napoli ha denunciato Mario Balotelli

Mario Balotelli si è beccato una denuncia dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo. Il motivo? Ha fatto una scommessa con un amico, lo ha pagato 2000 euro per gettarsi in mare a bordo di uno scooter.

Questa la frase detta dal noto calciatore: “Se ti butti in acqua con lo scooter ti do 2mila euro“. Su Instagram è stato postato il video dell’uomo che si butta in mare con lo scooter, subito dopo si vede Balotelli che gli dà il denaro.

Il video sui social è diventato subito virale. La scommessa del calciatore da giorni ha scatenato non poche critiche e polemiche sul web contro di lui.

Balotelli si è difeso dalle critiche dicendo che lo scooter dopo la scommessa è stato subito tirato fuori dall’acqua, dunque non avrebbe inquinato. Ha poi svelato di non aver pagato davvero l’amico, si è trattato solo di un gioco. Ci saranno delle conseguenza nei suoi confronti? Lo scopriremo.

