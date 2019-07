Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2019: il Capricorno ha dubbi in amore, i Pesci possono pensare al futuro

Martedì 9 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Altra giornata velata da una sorta di grande tensione. Tu sai benissimo perché te ne stai rendendo conto, che questi sono mesi molto importanti per la tua evoluzione. Molti Ariete si sono resi conto che nelle ultime settimane si è mosso qualcosa, dopo tanto tempo che non si muoveva nulla, e ora l’ansia cresce perché anziché stare tranquillo per questo motivo sei un po’ agitato, pensi che qualche occasione possa sfuggirti. Devo dire, in effetti, che l’estate è più vincente rispetto all’autunno, quindi gli Ariete che adesso si mettono di buzzo buono, che vogliono iniziare un lavoro, che poi contempli anche per estensione l’autunno e l’inverno non sbagliano. E anche in amore sta per avvicinarsi un agosto importante. Io fossi un Ariete single prenoterei in un posto dove sia facile fare incontri, quindi non darei spazio all’eremitaggio ma magari frequenterei una spiaggia affollata o comunque un luogo dove sia più facile fare delle amicizie, soprattutto ad agosto, perché le prime due settimane di agosto sono importanti. Naturalmente chi ha già una storia la confermerà, avrà modo anche di recuperare un amore, di avere più tempo da dedicare ai sentimenti;

Toro. Non è una settimana difficile ma di riflessione, forse anche di ripensamento; così come le giornate di mercoledì e giovedì possono porre un freno ad alcune tue ambizioni, adesso forse dovresti tenere più sotto osservazione le questioni economiche. Questo no perché ci sia un disagio ma al contrario: un investimento, c’è una novità in vista dell’autunno, quindi bisogna avere le spalle coperte. Se salta un contratto non dico che è colpa tua ma potrebbe essere colpa dei tuoi timori perché le occasioni ci sono. Quante volte vi ho detto che l’astrologia io la considero un po’ come un navigatore satellitare. Tu imposti la via, il navigatore ti dice “gira a destra, gira a sinistra” fino a quando non arrivi a destinazione. Però c’è sempre il libero arbitrio, io posso non seguirlo questo navigatore, posso fare a modo mio però magari metterò in conto qualche ritardo, oppure uno stop. Decidi tu. Sappi però che non è un periodo bloccato;

Gemelli. Per i Gemelli, in questi giorni, l’ottimismo è collegato all’amore e quindi se non è andato molto bene qualcosa nell’ambito della professione (sappiamo che ci sono state tensioni, quante volte ve l’ho ripetuto) adesso magari i sentimenti possono ripagare. Anche per i Gemelli agosto sarà un mese che permetterà di rilassare corpo, mente e anche di eccitare un po’ il cuore. Sappiamo che nel lavoro ci sono perplessità, non ottime questioni economiche perché bisogna sanare un debito oppure c’è u guadagno in meno in previsione;

Cancro. Questa di martedì sembra una giornata un po’ sottotono o stralunata. Uso il termine stralunato perché tu sei il figlio della Luna, quindi sei un po’ condizionato da questo pallido astro. Non è colpa mia se già dall’anno scorso ci sono delle perplessità e se ti avessi detto “Va tutto bene , tutto a gonfie vele” tu oggi mi avresti detto “Stai sbagliando, hai sbagliato”. Invece vi ho sempre detto: le cose funzionano, magari avete anche un bell’incarico o ne avrete un altro in autunno, però ci vuole sempre un po’ di coraggio perché ci sono tante persone che sono ostili, tante persone che potrebbero anche dire per invidia “Questo tu non lo meriti”. Giornata da tenere sotto controllo per l’amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questi giorni è importante che non sottovaluti nulla ma che non sopravvaluti le proprie forze. Non c’è nulla di più difficile da accettare per una persona del Leone per una disfatta e quindi in questo momento è inutile darsi per vinti prima ancora di iniziare una battaglia. Fai il tuo gioco. Sarebbe troppo austero, presuntuoso, dire “Tanto io ce la faccio”. Lascia che sia il tempo a dimostrare il tuo lavoro, lascia che sia l’amore a trovare te perché agosto sarà un mese importante. Addirittura, le persone nate sotto questo segno zodiacale oppure- attenzione- le persone che hanno un ascendente in Scorpione potrebbero avere grandi novità.

Vergine. La Vergine ha una grande settimana di forza e sarà ancora più bella questa situazione astrologica in vista dell’autunno. Quindi, tra venerdì e domenica solo un po’ di attenzione alle polemiche in amore ma sviluppa la tua creatività, che adesso può portarti lontano. Sei in piedi, forte, energico dopo un periodo di stress. Purtroppo la Vergine si stressa spesso. Sia che vinca una sfida (poi si stressa perché stanca) sia che non la vinca (e si stressa perché appunto c’è la disfatta da superare), alla fine bisogna sempre controllare la propria emotività;

Bilancia. La Bilancia vuole cambiare ambiente o è costretta a farlo, quindi tra una situazione di lavoro che è finita o sta per finire e una situazione che invece c’è da affrontare a medio termine, è inevitabile che ci sia un nuovo gioco da giocare. In amore c’è chi non si sente sufficientemente protetto da partner: potrebbe alzare la voce. Sono giornate in cui è molto difficile mantenere la calma in amore proprio perché, probabilmente anche in maniera involontaria, stai scaricando qualche insoddisfazione professionale;

Scorpione. Per lo Scorpione tre giornate ricche di buone idee. Sappiamo che essendo un segno di acqua tu vivi di intuizioni e le intuizioni spesso giocano un ruolo importante nella tua vita, a volte anche nella vita degli altri perché sono più bravi a consigliare gli altri gli Scorpione che a consigliare loro stessi. Spesso riconosci l’amore solo quando soffri: sarebbe il caso di invertire la rotta. Opportunità ma anche attenzione. Decisioni drastiche: se un amore non va ad agosto potresti dire stop.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha bisogno di innovare e nonostante agosto sia un mese di vacanza, teoricamente, per il Sagittario (devo dire un po’ per tutti i segni di fuoco, quindi anche per il Leone, per l’Ariete) potrebbe non essere così. Sono delle settimane quelle in arrivo importanti proprio per decidere cosa devi fare a livello professionale. Il prossimo fine settimana porta emozioni molto piacevoli. Puoi vivere col tuo stile e cioè cercando di prendere il bello della vita;

Capricorno. L’amore non convince, soprattutto se già in primavera c’è stata una crisi. Hai ancora paura di lasciarti andare dopo una separazione? Aspetta agosto. Settembre ancora migliore per quanto riguarda tutte le situazioni. Novità nel lavoro. C’è chi vuole rilanciarsi. Dobbiamo aspettare settembre-ottobre per i rilanci di lavoro, però ora si può riflettere su quello che è importante fare;

Acquario. L’Acquario deve mantenere sotto controllo il malcontento e chi può metterà l’ufficio in casa per evitare di pagare un affitto. Altri invece potrebbero tirare la cinta per altri motivi. C’è un debito che va sanato. Qualche ritardo anche nelle compravendite. L’amore risponde alle richieste? Sì ma solo se incontri una persona che non è morbosa o troppo gelosa;

Pesci. Sono stelle importanti, di crescita. Io lunedì dicevo che una piccola soddisfazione può arrivare anche dai figli. Chi è figlio può dare delle soddisfazioni ai genitori. Se c’è da rivelare un sentimento queste sono le stelle migliori. Addirittura, per i prossimi due fine settimana ci saranno emozioni, ritorni di fiamma, ricordi. Puoi iniziare a programmare qualcosa di importante in vista del futuro. Novità, questioni legali da tenere sempre un po’ sotto controllo. Un amico ti ha voltato le spalle. Attenzione con il segno del Leone e dell’Ariete che potrebbero creare delle dispute anche solo per dimostrate di essere i più forti. Tanto in autunno vinci tu.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento