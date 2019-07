Prova a scavalcare ma cade dal balcone di casa sua: muore un ragazzo di 31 anni

La comunità di Ladispoli è attonita per la morte di un giovane di trentuno anni. Un tragica fatalità, un incedente è costato la vita a Ruben Iamundo. Quest’ultimo prova a scavalcare ma cade dal balcone di casa sua.

Il tragico accaduto tra il 7 e l’8 luglio: muore perché cade dal balcone

Il giovane è morto cadendo dalla sua abitazione. Stava provando a scalare il balcone per entrare a casa in quanto aveva dimenticato le chiavi all’interno. L’incidente mortale è avvenuto tra le notte di domenica 7 e lunedì 8 luglio in via del Porto, a Ladispoli.

Stando alle prime costruzioni, Ruben, impiegato in un’azienda capitolina come tecnico informatico, era nella propria abitazione che divideva con il fratello. Insieme a lui c’era la ragazza, che dopo una forte lite, era andata via. Intorno alle 2 del mattino il giovane è uscito per fare pace con la compagna dimenticando le chiavi dentro.

Al suo ritorno Ruben si è accorto di non avere le chiavi, così per non disturbare il fratello che dormiva, ha deciso di tentare la scalata del suo balcone. Mel tentativo di passare la recinzione per raggiungere i balconi, il giovane ha perso l’equilibrio. È dunque caduto nel vuoto battendo la schiena sul pavimento del giardino condominiale.

L’intervento vano dei soccorso: il ragazzo morto dopo una giornata di agonia

Ad accorgersi dell’incidente proprio il fratello che ha allertato i soccorsi tentando per giunta di rianimare Ruben in condizioni critiche. L’elisoccorso ha trasportato il giovane al Policlinico Gemelli di Roma, dove è morto lunedì 8 luglio nel reparto di terapia intensiva.

Intervenuti anche i carabinieri, questi ultimi hanno interrogato sia la compagna che il fratello minore, ritrovandosi cpn la stessa versione dei fatti, che riconduce ad una tragica fatalità.

Intanto i social si sono riempiti di commenti commoventi di cordoglio di amici e parenti, ancora increduli della fatalità che ha colpito il giovane Ruben.