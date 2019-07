Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 9 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Manovra, l’alt di Conte a Salvini”

Tensione nel governo anche sui migranti: il premier convoca un vertice per domani. Autonomia, nuovo rinvio

«Mi scavalca, va decisa a Palazzo Chigi». La replica: sono il vicario, gli incontri li faccio

È scontro aperto anche tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il Presidente del Consiglio ha voluto ribadire la sua posizione di preminenza dopo le dichiarazioni rilasciate dal vice. I motivi del contendere sono la flat tax e l’autonomia, con l’incontro che Salvini ha in programma di fare il prossimo 15 luglio con “i principali operatori economici del Paese”. “Come capo di partito lui incontra chi gli pare, ma la riforma si fa nelle sedi istituzionali appropriate“, ha sentenziato Conte. Poi la replica del leader del Carroccio: “Io sono il vicepremier e farò l’incontro. Mi servirà per raccogliere idee in vista della manovra“.

-“L’astronauta africano che non potrà volare”

La storia. Scelto tra un milione di candidati è morto in un incidente in moto

In primo piano una fotografia, e la tragica storia, di Mandla Maseko. Il primo astronauta africano non andrà mai nello spazio: era stato scelto tra un milione di persone per la grande impresa, ma ha perso la vita in un incidente stradale prima di poterla compiere.

Il Sole 24 Ore

–“Microappalti nei Comuni, l’iter veloce sblocca i fondi”

Sembra funzionare il modello spagnolo che è stato adottato nella legge di bilancio, e cioè la possibilità di sbloccare i fondi nei Comuni attraverso la pratica del micro appalto. Le cifre sono confortanti: a fronte di 400 milioni di euro stanziati, sono stati realizzati lavori per il 95% della somma.

–“Ecco il contratto che blinda Arcelor”

ArcelorMittal. Dopo le minacce di chiudere l’ex Ilva di Taranto a partire dal prossimo settembre, lasciando a casa migliaia di lavoratori, forse è arrivata la soluzione tanto attesa.

La Gazzetta dello Sport

–“Giampa Derby”

Ripartenza Milan. Il tecnico si presenta e punge Conte con lo slogan per lanciare i rossoneri

«Testa bassa e pedalare? No, testa alta e giocare… Abbiamo l’obbligo di tornare grandi»

Presentato nella giornata di ieri, Marco Giampaolo è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Subito, in conferenza stampa, sono partite le scintille a distanza con Antonio Conte, l’allenatore dei nerazzurri: Giampaolo ha voluto distinguersi lanciando uno slogan diverso da quello del collega.

–“De Ligt

Si accorda con la Juve e ora incastra l’Ajax

«Niente vie legali, ma faccia in fretta»”

Ancora calciomercato in casa Juventus con in ballo l’affare De Ligt. Il calciatore potrebbe smarcarsi dall’Ajax per una somma inferiore a 50 milioni di euro, così come recitano gli accordi presi lo scorso anno con la sua squadra. Ma la Juve non si ferma: vuole anche Federico Chiesa.

La Repubblica

-“33mila donne da salvare”

Il dramma nascosto

Vengono assistite nei 338 centri antiviolenza: vanno sottratte alle minacce e al rischio di femminicidio

Il sottosegretario Spadafora denuncia: “C’è una pericolosa deriva sessista, anche Salvini alimenta l’odio”

Governo, non c’è accordo sulle autonomie regionali: il nodo degli insegnanti

In Italia sono circa 33mila (almeno ufficialmente) le donne che hanno subito violenza e che si sono rivolte a un centro antiviolenza per avere assistenza. L’articolo in primo piano sulla prima pagina de La Repubblica mette in evidenza la pericolosa deriva sessista, così come l’ha descritta il sottosegretario Spadafora, che è in atto e che rischia di sfociare in altri femminicidi.

-“Ancora sbarchi

Solo un migrante su dieci arriva con le Ong”

Il Papa dice messa per i rifugiati: “Per Dio nessuno è straniero”

La verità sugli sbarchi di migranti che si verificano a Lampedusa. Sono davvero le Ong il “problema” dell’Italia? I numeri raccontano un altro scenario.

La Stampa

-“Militari per fermare i migranti”

Il comitato per l’ordine e la sicurezza: le nostre navi dovranno fare blocco prima dell’ingresso in Italia

Ma la mossa di Salvini non convince le forze armate: pericolose queste operazioni in alto mare

Le navi militari italiane per difendere i porti italiani dall’assalto dei migranti. Così come i militari difenderebbero i confini di terra in caso di necessità, per Salvini vanno difesi anche i confini via mare. È questa la proposta avanzata dal Ministro dell’Interno. Proposta che però non convince del tutto per via della pericolosità di tali operazioni.

-“Fra i caminantes del Venezuela: in fuga da fame e schiavismo”

C’è un’altra emergenza migranti, nell’altro emisfero. Percorrono migliaia di km a piedi per mettersi in salvo e abbandonare un Paese ridotto alla fame. Sono i caminantes del Venezuela, che stanno provando a raggiungere altre terre per sperare di avere ancora un futuro per sé e per i propri figli.

