Roma, trovata morta nel suo appartamento una donna di 31 anni

Una donna di 31 anni è stata trovata morta nell’appartamento nel quale abitava da sola a Roma nel quartiere Monte Mario. I genitori della donna non riuscivano a contattare la figlia da due anni giorni e hanno allertato i carabinieri del posto. Le forze dell’ordine hanno forzato la porta dell’appartamento (chiusa dall’interno) e hanno trovato la donna priva di vita. L’episodio è accaduto lunedì sera 8 luglio alle ore 23 circa.

Sono stati i carabinieri della stazione di Roma Monte Mario, insieme ai militari dell’Arma della Compagnia Trionfale e ai colleghi del Nucleo Investigativo di via in Selci, ad accertare la morte della donna. Sul corpo della 31enne non sono stati trovati segni di violenza.

Sul corpo della vittima non sarebbero stati riscontrati segni di particolari violenze. Di fianco al corpo senza vita le forze dell’ordine hanno rinvenuto sostanze stupefacenti: questo lascerebbe presupporre che la morte sia avvenuta per una possibile overdose, ma gli investigatori non hanno al momento escluso altre possibili cause.

Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia. Il medico legale ha accertato che la morte della donna sarebbe avvenuta due giorni prima del ritrovamento.