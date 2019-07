Stasera in tv | Cosa c’è in tv oggi 9 luglio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 9 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa di oggi, martedì 9 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della serie tv “The Resident”. In seconda serata, una nuova puntata del programma, condotto da Paola Perego, “Non disturbare”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “Squadra Speciale Cobra 11”. A seguire, il film “Generation Um…”.

Su Rai 3 va in onda il film “Contrattempo”: Adrián Doria, giovane uomo d’affari, si sveglia accanto al corpo senza vita della sua amante, ma non ricorda nulla di ciò che è accaduto. Un’avvocatessa lo aiuterà a capire in che modo è finito tra gli indagati di omicidio. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Freedom-Oltre il confine”, seguita da “Madre mia”, la docu-fiction che racconta la storia del cantante Al Bano.

Su Canale 5 va in onda, in replica, la fiction “Rosy Abate”. In seconda serata, il documentario “Hitler contro Picasso e gli altri”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Lethal weapon”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “In Onda”, seguito da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su TV8 il film “Le comiche 2”: Paolo Villaggio e Renato Pozzetto sono protagonisti di fragorose disavventure di ogni specie in giro per il mondo. Nel tentativo di riprodurre gli schemi delle comiche di Stanlio e Ollio, è soprattutto il guizzo catastrofista di Villaggio a suscitare qualche rara risata.

Maria Rita Gagliardi