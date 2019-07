Stop al fumo in Gran Bretagna entro il 2030: il piano del Governo per rendere il Paese smoke free

Svelati i piani del Governo inglese: entro il 2030 i fumatori dovranno smettere di fumare o passare alla sigaretta elettronica

Entro undici anni il fumo sarà bandito dalla Gran Bretagna. Sarebbe stato fissato al 2030 il termine ultimo per questa epocale rivoluzione: i fumatori dovranno riabilitarsi e smettere di fumare, oppure passare alla sigaretta elettronica. Sarà un percorso che non verrà compiuto tutto in un solo momento ma passo dopo passo. A riportare la notizia, citando il Daily Mail, è stato il tabloid inglese Daily Star.

Stop al fumo in Gran Bretagna entro il 2030, con opuscoli informativi inizierà la campagna anti-fumo

Stop al fumo in Gran Bretagna entro il 2030. A svelare il retroscena che parla di una rivoluzione che investirà la vita dei fumatori inglesi è stato il Daily Star. Secondo un documento, di cui The Daily Mail avrebbe appurato l’esistenza, le principali ditte di tabacco aiuteranno a sostenere i costi per la disintossicazione dei fumatori, anziché pagare i servizi sanitari locali per correre ai ripari una volta manifestatisi gli effetti dannosi del fumo sull’organismo umano. Si inizierà piano piano, con degli opuscoli che forniranno delle indicazioni su come smettere di fumare: gli opuscoli verranno distribuiti insieme ai pacchetti di sigarette.

Stop al fumo in Gran Bretagna entro il 2030, misure punitive per scoraggiare il mercato nero

Per ovviare alle proposte che inevitabilmente arriveranno dal mercato nero, con la vendita di sigarette a basso costo, il Governo inglese varerà delle apposite misure di legge. La prossima settimana è atteso il rapporto governativo del Segretario alla salute Matt Hancock: il rapporto spiegherà come la Gran Bretagna dovrà diventare un Paese “smoke free” entro il 2030. Nel rapporto sono riportati diversi dati, come ad esempio le percentuali di fumatori tra la popolazione. Il fumo è la principale causa di cattiva salute e di morte prematura negli adulti. La Gran Bretagna è il primo paese europeo, dopo la Svezia, con i tassi di fumo più bassi. Ma questo non basta: il Paese vuole fare in modo che le persone non fumatrici non inizino mai a fumare e che i fumatori trovino la strada per smettere.

Maria Mento