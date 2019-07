Chi è Takehiro Tomiyasu, nuovo difensore giapponese del Bologna?

Colpo di mercato esotico per la società bolognese, che si è assicurata il 20enne giapponese Takehiro Tomiyasu, proveniente dalla squadra belga del Sint-Truiden. In patria è considerato uno dei maggiori talenti del calcio giapponese.

La società rossoblù del Bologna ha rinforzato il proprio reparto difensivo con il classe ’98 Takehiro Tomiyasu. La notizia dell’ufficialità è arrivata pochi minuti fa. Il ragazzo, considerato uno dei maggiori prospetti del calcio giapponese, nella scorsa stagione ha giocato nel campionato belga con la maglia del Sint-Truiden, collezionando la bellezza di 40 presenze e di un gol.

In Giappone, Tomiyasu è visto come uno dei migliori talenti locali in circolazione. Il difensore ha dalla sua parte una grandissima fisicità con i suoi 188 cm di altezza e gli 84 kg di peso. Il ruolo naturale del ragazzo giapponese è quello di difensore centrale. La sua dote principale è sicuramente il senso della posizione, grazie anche all’elevata altezza che gli consente di essere dominante nel gioco aereo, mentre qualche lacuna è ancora presente in fase di impostazione.

Il Bologna ha ufficializzato pochi minuti fa l’acquisto del difensore giapponese Takehiro Tomiyasu dal Sint-Truiden, per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Il ragazzo ha firmato un contratto di 5 anni da circa 500.000 euro netti a stagione. Tomiyasu è ad oggi l’unico calciatore giapponese presente in serie A, il primo da quando Nagatomo ha lasciato l’Inter a inizio 2018.

Tomiyasu dovrebbe arrivare in Italia lunedì 15 luglio e successivamente aggregarsi al ritiro del Bologna a Castelrotto. Il ragazzo giapponese, nonostante la giovane età, ha già all’attivo 15 presenze e un gol con la maglia della propria nazionale.