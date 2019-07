Terremoto di magnitudo 7.1 in California, il sisma ha cambiato la topografia del luogo

Le immagini satellitari mostrano la zona dell’epicentro del terremoto di magnitudo 7.1 che si è abbattuto sulla California la scorsa settimana: il sisma ha modificato la topografia del luogo

Le immagini satellitari che hanno immortalato il territorio di Ridgecrest, in California (dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.1 che si è abbattuto la scorsa settimana sullo Stato americano), hanno rivelato che il potente terremoto ha avuto la forza di cambiare la topografia del luogo: dove prima c’era un bacino di acqua adesso l’acqua non c’è più. Si è aperta, invece, una crepa, ben visibile dalle immagini che Planet Labs ha fornito alla CNN.

Terremoto di magnitudo 7.1 in California, cambiata per sempre la topografia del territorio vicino a Ridgecrest

Il violento terremoto di magnitudo 7.1 che si è abbattuto sulla California, e che è stato seguito da ben 16 scosse di assestamento, ha fatto tornare negli abitanti la paura del famigerato “Big One”, ossia di un terremoto talmente catastrofico da devastare tutta la cosata ovest degli Usa. In verità, si è trattato del sisma più intenso che abbia colpito la California negli ultimi due decenni e a distanza di qualche giorno si è potuto capire come il sisma abbia per sempre modificato la topografia del luogo. Non ci riferiamo soltanto alle case distrutte e alle persone che sono rimaste ferite, ma anche all’interpretazione di alcune immagini eloquenti che sono state rilasciate dai satelliti. A Ridgecrest, la zona dell’epicentro, la terra si è spaccata e si è aperta una crepa.

Terremoto di magnitudo 7.1 in California, la crepa che si è aperta nel terreno

Le immagini che la CNN ha mandato in onda sono state confrontate con le immagini satellitari scattate prima che il terremoto si abbattesse sul Paese. La differenza è eloquente: là dove c’era un bacino d’acqua, adesso pare ci sia una crepa e non più traccia di acqua. Come se il liquido fosse stato risucchiato all’interno della crepa stessa. La terra si è spostata, e questo si vede anche grazie ad altre immagini che mostrano una strada che si è spaccata e le cui due sezioni adesso divergono parecchio tra loro.

Maria Mento