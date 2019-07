Guarda dal finestrino dell’aereo e vede il motore che si stacca. Il filmato fa il giro del web

Quale può essere la cosa peggiore da vedere su un aereo?

Alcuni immaginano l’incontro con il proprio ex o magari qualche situazione al limite come quelle che capitano nei film di Adam Sandler.

Ma nessuno potrà mai augurarsi di vedere pezzi di aereo che vengono giù. E’ proprio ciò che invece ha visto un passeggero che si trovava a bordo del volo Delta 1425, decollato dall’aeroporto Hartsfield-Jackson International di Atlanta.

A circa un’ora dal volo per Baltimora, l’equipaggio ha riferito che era emerso un problema con uno dei motori dell’aereo ed era necessario effettuare un atterraggio di emergenza. Per fortuna, l’aereo è atterrato in sicurezza, senza alcun pericolo per nessuno dei 148 passeggeri a bordo.

L’aereo è il più vecchio velivolo in servizio negli USA

Ma in un video pubblicato su Twitter dal passeggero Logan Webb, si vede chiaramente il motore con la ruota staccata mentre l’aereo continua a volare. L’uomo, che si trovava seduto vicino al finestrino, ha potuto filmare agevolmente il motore dell’aereo mentre viene giù, come riportato anche dal quotidiano “Metro”.

Nelle indagini sull’accaduto è emerso che l’aereo in questione era un MD-88 di 32 anni che, secondo la Popular Mechanics, è “il più vecchio aereo in servizio con qualsiasi compagnia aerea statunitense”. I motori si trovano sul retro della fusoliera piuttosto che sotto le ali e i piloti sono anche costretti a reimparare le procedure di checklist perché i controlli dell’aereo sono parecchio antiquati.

Non a caso, i piloti si riferiscono all’MD-88 come “Mad Dog” perché guidarlo è molto difficile e probabilmente anche pericoloso.