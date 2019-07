Angela Merkel trema ancora: è la terza volta nel giro di un mese

Angela Merkel trema ancora durante l’inno tedesco mentre si trova in compagnia del presidente Frank Walter Steinmaier, in Germania cresce la preoccupazione per le sue condizioni di salute.

La Germania continua ad interrogarsi su quali siano le reali condizioni di salute del cancelliere Angela Merkel. Il primo ministro del governo tedesco è stato visto un’altra volta mentre tremava come una foglia durante l’esecuzione dell’inno tedesco. L’occasione era quella di un evento ufficiale in compagnia del presidente della nazione Frank Walter Steinmaier. Nel video che riprende la scena, si vede come lo stesso presidente tedesco si giri ad osservare gli spasmi che colpiscono Angela Merkel con sguardo preoccupato.

Quale possa essere la causa di questi attacchi non è dato saperlo. Potrebbe trattarsi di un problema neurologico (compreso il parkinson) oppure di qualcosa di molto meno serio come stress o assunzione eccessiva di caffeina. Durante una recente intervista, alle domande dei giornalisti la Merkel aveva chiesto loro di non preoccuparsi poiché si trattava di semplice disidratazione.

Angela Merkel: i due precedenti

Prima di questo episodio, il cancelliere tedesco era stato visto nelle medesime condizioni due volte. La prima quando ha ricevuto il premier finlandese Antti Rinne, la seconda il 18 giugno, quando si trovava in visita diplomatica a Berlino il neo presidente della Repubblica ucraina Volodymyr Zelensky. La dinamica dell’accaduto è la medesima osservata durante l’ultimo episodio (risalente al 27 giugno): Angela Merkel si tiene un braccio e pone le braccia in posizione conserta per forzare il corpo a rimanere immobile, ma non ci riesce e trema da capo a piedi.