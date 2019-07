Spaventoso incidente: enorme gru precipita in mare a causa delle raffiche, un disperso

C’è un disperso a seguito dell’incidente avvenuto a Taranto a causa della bufera di vento abbattutasi sulla città, che ha provocato il crollo di una gru

Il maltempo continua a provocare danni. E quanto avvenuto a Taranto è drammatico: a causa della bufera di vento che si è abbattuta sulla città nel tardo pomeriggio del 10 luglio, una gru operante sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal Italia è caduta in mare. La gru del noto impianto siderurgico è stata letteralmente abbattuta dalle violentissime raffiche di vento e, stando alle prime informazioni, una persona risulterebbe dispersa in seguito all’incidente.

Avviate le ricerche del disperso

Sul posto, come reso noto dall’azienda che ha confermato la caduta della gru a causa delle avverse condizioni meteo, sono immediatamente stati allertati i soccorsi, giunti sul posto per avviare le ricerche della persona dispersa. Con molta probabilità potrebbe trattarsi di un dipendente dell’azienda anche se non è ancora stato ufficialmente confermato nè è stata resa nota la sua identità. E’ solo l’ultimo degli incidenti e danni causati dal maltempo che nelle ultime 48 ore ha colpito diverse regioni italiane ed in particolare Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Lombardia. Nella serata del 10 luglio anche diverse province della Puglia sono state raggiunte da grandine e violenti temporali.