Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati per colpa di una ex di Uomini e Donne?

Secondo il settimanale “Chi”, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sarebbero lasciati per colpa di una ex di “Uomini e Donne”.

Soltanto un paio di giorni fa, attraverso questo post, vi abbiamo parlato della presunta separazione (presunta perchè i diretti interessati non hanno confermato) di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, coppia nata durante l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Il settimanale “Chi”, che per primo aveva lanciato l’indiscrezione riguardante l’addio dei due, racconta nuovi dettagli, questa volta incentrati sui motivi della separazione.

L’indiscrezione di “Chi”

Secondo quanto racconta il noto settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, il fratello di Belen Rodriguez e la ex di Luca Onestini, dopo aver trascorso insieme una splendida vacanza sull’isola di Ponza, hanno smesso di seguirsi sui social. Ma non è tutto. Ecco cosa si legge sul giornale:

“Come annunciato sul profilo Instagram di Chi, è finita la storia tra Jeremias Rodriguez e l’ex naufraga Soleil Stasi. I due hanno avuto un forte litigio durante la loro trasferta in Sicilia. Motivo della separazione, una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne, conoscenza del fratello di Belen”.

Insomma, la coppia sarebbe scoppiata, a causa di una terza persona, un ex volto di “Uomini e Donne”, di cui non è dato sapere se sia stata una tronista, oppure una corteggiatrice, all’interno dello storico programma condotto da Maria De Filippi. Intanto, ieri sera, su Instagram, Jeremias ha postato una storia che dice: “”Loco por volverla a ver”, che in italiano significa: “Impazzisco per poterla rivedere”. A chi si riferisce?

Maria Rita Gagliardi