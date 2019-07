Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2019: agitazione in casa Gemelli, il Cancro si vede giudicato

Mercoledì 10 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il fatto che in questi giorni tu sia un po’ frastornato è normale. Ci sono tante cose da fare, tante cose da decidere, tante cose anche da discutere. Ecco, sul piano discussioni direi di stare attenti soprattutto in amore perché potresti mettere in discussione, appunto, qualcosa. Ora, tu sei forte e magari hai anche un amore splendido, però è probabile che il tuo amore di recente abbia avuto dei problemi e quindi c’è da discutere anche su un futuro che non è più quello di prima, rivedere alcune questioni di lavoro, se uno dei due guadagnerà meno. Se ci sono tensioni nell’ambito familiare bisogna cercare di risolverle. Le stelle sono migliori ad agosto, quindi tutto sommato converrebbe rimandare alcuni incontri e discussioni, mentre per quanto riguarda i single doppia fortuna sempre da agosto;

Toro. La necessità di avere certezze è nel tuo DNA. Tu vuoi sempre avere delle certezze, al punto tale che soprattutto dopo i 45-50 anni, se hai già avuto una buona carriera, se hai già stabilito dei punti fermi nella tua vita, anche se ci sono delle occasioni che sarebbero da sfruttare, tu hai paura. Quante persone del Toro rischiano, ma fino a un certo punto e poi- superata una certa età, dopo la maturità- non vogliono rischiare più e per i nati Toro una separazione d’amore, un cambiamento di lavoro, è molto pesante, soprattutto nella seconda parte della vita. non perché si recuperi, non è mai detto, ma perché proprio si pensa di avere impostato delle cose e poi bisogna buttare all’aria tutto. Ecco, è quello che sta accadendo a molte persone del Toro che non sono sfavorite da queste stelle, anzi qui abbiamo uno splendido autunno in arrivo, ma che possono aver paura proprio di questi cambiamenti e magari non sanno bene come affrontarli anche se sono necessari;

Gemelli. È probabile che a breve ci sia un cambiamento nell’attività, che può riguardare anche l’aspetto legale e burocratico. Chi ha una clausola particolare nel contratto, o deve rinnovare un accordo, probabilmente è un po’ in pena. Credo che in questi giorni tu sia piuttosto agitato. Diciamo che pochi Gemelli sanno quello che faranno in autunno e molto si deciderà nel mese di agosto. Fortunatamente, in amore c’è uno stato di maggiore vitalità;

Cancro. Il Cancro ha una grande forza determinata dal transito di Venere nel segno, che significa anche esposizione, quindi in questi giorni sei più esposto, sei più osservato ma anche- attenzione- giudicato. Ed è proprio questo il problema perché i giudizi delle persone che hai attorno non sono clementi e questo un pochino ti dispiace. Ecco perché stai facendo le cose sulle forze oppure hai da poco fatto una richiesta per cambiare aria, per non stare più con certa gente. In amore puoi trovare qualcosa di buono.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Anche sei il tuo mese è agosto, non solo perché il Sole transita nel tuo segno ma anche perché, soprattutto nella prima settimana, avremo delle stelle molto importanti, questo è un momento in cui bisogna superare delle perplessità. Recupero netto tra venerdì e domenica, ma prima di allora non si noteranno grandi differenze anche in amore. In amore tu vuoi vincere, soprattutto avere una persona che ti segua passo passo, se però poi incontri qualcuno che è diciamo un po’ troppo a disagio con te o comunque diventa un po’ il tuo cagnolino, ti arrabbi perché tu vuoi avere a che fare con una persona che ti tiene testa. Quindi attenzione a fare delle scelte giuste perché se cerchi chi dice sempre sì ti annoi, se cerchi chi dice sempre no pensi che non sia la persona giusta. Bisogna trovare una via di mezzo;

Vergine. La Vergine tra mercoledì e giovedì vive giornate importanti. Io penso che qualcuno sostituendo una persona, non adesso ma tra settembre e novembre, potrà contare su una bella promozione. Devo dire che molti risentono sempre di forti tensioni interiori, ma questo è normale per il segno della Vergine che all’apparenza sembra tutto tranquillo e poi vive dei momenti in cui non dico che lancia i vasi ma insomma vorrebbe farlo. Giornate di alti e bassi;

Bilancia. Qualcuno ricorderà l’inizio dell’anno: conflitti con l’ambiente. Molto importante, adesso, magari anche fare un passo indietro. Quanto è importante la serenità per la Bilancia! Tu sei una persona ambiziosa, come tutti, però se fare una vita ricca di apparenti soddisfazioni comporta lotte giornaliere, discussioni, tensioni, preferisci davvero stare un po’ più dietro le quinte ed evitare tensioni che possono anche rappresentare un problema fisico per te. Non a caso molti sono stati male. Ancora un po’ di confusione in amore;

Scorpione. Lo Scorpione a luglio dovrebbe dare spazio ai sentimenti. Ci sono delle buone possibilità; solo un piccolo monito, diciamo così, a chi inizia adesso una storia perché potrebbe ad agosto cambiare, quindi se c’ una persona che ti interessa frequentala pure però non dire “Ti amerò per tutta la vita” perché tra qualche settimana potresti dire “Ma chi me lo fa fare di stare con questa persona” oppure semplicemente “Voglio prendere un po’ di tempo per decidere”. Il weekend però sarà buono per l’amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario tra mercoledì e domenica farà una grande scelta. Potrebbe vivere una grande emozione. Enorme dose di emotività da controllare. Grandi emozioni in vista di luglio e agosto, quindi questi due mesi rappresentano una sorta di liberazione. Chissà quanti troveranno un grande amore. Chi ha già un grande amore lo conferma. Periodo fertile;

Capricorno. Il Capricorno deve stare un po’ attento ai sentimenti, il che significa che se c’è una storia bella non bisogna discutere per motivi banali (ma sicuramente ci sarà da discutere), e invece chi non ha una storia dovrebbe cercare di superare questa svogliatezza che si giustifica con il fatto di non trovare la persona giusta. “Tutti sono stupidi, “Tutti non mi capiscono”: ma è davvero così? Forse ti sei trincerato dietro una certa diffidenza che invece bisogna sbloccare. Cambiamenti nel lavoro e di società, persino di soci;

Acquario. Bisogna capire che cosa è accaduto nel tuo cuore perché qui si sta stravolgendo un po’ tutto, e quello che ti sembrava importantissimo fino all’anno scorso ora non lo è più, persino un progetto che hai caldeggiato tanto. La “visibilità” non è tutto nella vita. Per l’Acquario è molto importante la spiritualità, stare bene con sé stessi, e ora è proprio questo il problema. Attenzione a non lottare con i mulini a vento. La realtà è che in questo momento devi ritrovare anche un po’ di emozioni. In amore ci sono delle relazioni che stanno perdendo un po’ di smalto: magari sei tu che non ti applichi a dovere;

Pesci. Mercoledì e giovedì sono giornate interessanti, valide per i sentimenti, per le relazioni, pe gli incontri. Io continuo sempre a credere che tu stia seminando per un autunno splendido, quindi cresceranno le tue “azioni”, le tue emozioni, crescerà anche la voglia di recuperare in amore. Quando non ti senti amato rischi di tradire, di voler vivere nuove sensazioni al di fuori del rapporto di sempre. È un classico che accade in particolare alle persone Pesci spostate o conviventi che però vedono il partner distante. Anziché rivelare questa crisi spesso questa tensione sfocia in un tradimento, questa e poi naturalmente complica le cose oppure può nascere uno stop definitivo e ripartire è più difficile. Ecco 48 ore ricche di intuizioni.

