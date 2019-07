Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 10 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

–“La battaglia delle tasse”

Intesa vicina sul ministro per gli Affari europei: Salvini fa il nome di Lorenzo Fontana. Alitalia torna statale

Progetto della Lega: pace fiscale bis. No del M5S: ridurre le imposte sul lavoro

Pace fiscale bis? No, grazie. Il M5S si oppone all’idea della Lega e dicono no al condono. Matteo Salvini sogna sempre la Flat tax, da regolarizzare in tre anni a partite dal 2020.

-“Un’onda di solidarietà rock per il ragazzo in carrozzina”

Al concerto la folla lo solleva per avvicinarlo al palco. E il video diventa virale

In primo piano la foto di un ragazzo, costretto sulla sedia a rotelle, che a un concerto è stato sollevato in aria dai presenti con l’intenzione di renderlo più partecipe all’evento.

Il Sole 24 Ore

–“Alitalia, tutti in pressing su Atlantia”

Occhi puntati sul caso Alitalia. La compagnia aerea italiana potrebbe tornare statale a tutti gli effetti, con la maggioranza assoluta delle quote in mano al Tesoro e alle Ferrovie dello Stato. La cordata finale, a livello di tempistiche, non dovrebbe andare oltre il 15 luglio. Adesso è caccia al quarto socio, che dovrebbe detenere il 40% del capitale. Delta Airlines potrebbe essere fuori dalle trattative senza l’inclusione di Atlantia.

-“Banche greche schiacciate da oltre 80 miliardi di Npl”

Crediti deteriorati per il premier Mitsotakis

Primo esame importante per il Primo Ministro della Grecia Kyriakps Mitsotakis, a soli due giorni dalla sua elezione ufficiale e dalla sconfitta di Tsipras. Il Premier deve fare i contri con gli oltre 80 miliardi di Npl (prestiti non performanti o crediti deteriorari) che stanno mettendo in grave difficoltà le banche greche.

La Gazzetta dello Sport

-“Tiki Taka Sensi”

Intervista. Il regista dell’Inter

“Xavi è il modello del mio calcio alla catalana e vorrei affrontare il Barcellona in Champions”

Stefano Sensi, il nuovo centrocampista dell’Inter, si è confessato in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha parlato non solo del suo tipo di calcio, dei modelli a cui si ispira, ma anche di come sia stata per lui una gioia ritrovarsi- a sorpresa- a essere sul tavolo delle trattative della sua nuova squadra. Il sogno? Scontrarsi con il Barcellona in Champions. E avere anche Barella nel team.

–“Turbo Viviani”

Ruggito di Elia Viviani, ieri, al Tour de France. L’italiano ha vinto in volata la quarta tappa, quella che si corsa tra Reims e Nancy (231 km), battendo gli avversari Kristoff (2°) ed Ewan (3°). Per lui si tratta della prima vittoria alla corsa a tappe più famosa del mondo.

La Repubblica

-“Donne da salvare, finisce in rissa”

Governo in crisi di nervi

L’accusa di sessismo al vicepremier Salvini spacca la maggioranza e fa saltare la presentazione del piano sui centri antiviolenza

La Lega chiede le dimissioni del sottosegretario Spadafora, il M5S, lo difende. Lorenzo Fontana sarà il ministro degli Affari europei

Decreto sicurezza, un milione di multa a chi salva i migranti. Niente superpoteri al Viminale

La Lega e il M5S appaiono sempre più lontani. Non è piaciuta a Salvini l’intervista rilasciata da Vincenzo Spatafora, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità del M5S, in cui il politico ha parlato di “pericolosa deriva sessista” in Italia connettendola alla politica della Lega e alle parole che Matteo Salvini ha riservato a Carola Rackete (sbruffoncella, pirata, criminale). Il Carroccio chiede le sue dimissioni, ma il M5S lo difende. “Pensiamo a lavorare”, ha detto Luigi Di Maio. Intanto, il leghista Fontana va verso il ministero per gli Affari europei.

-“Atlantia entra nella cordata per Alitalia”

In corso le trattative per il rilancio di Alitalia e per la costituzione del nuovo CdA della compagnia aerea italiana.

La Stampa

-“Alitalia pubblica al 50%”

Ma senza soci privati ora rischia la bancarotta

Di Maio a una settimana dalla scadenza del 15 luglio: soluzione vicina

Il vice presidente Cdp Paganetto: noi pronti , serve un partner industriale

L’idea, per il nuovo rilancio di Alitalia, è quella di farla tornare pubblica almeno per il 50%. La trattativa attualmente in corso non può andare in porto senza il denaro degli investitori privati. Si sta cercando di trovare un accordo tra Efromovich, Delta, Toto. Atlantia, se ricevesse il via da Palazzo Chigi, potrebbe essere coinvolta: il suo apporto potrebbe essere decisivo.

–“Troppo vecchi”, migliaia di medici non saranno mai assunti

Un focus che mette in evidenza l’emergenza che la sanità sta vivendo in Italia. Non solo strutture inadeguate e vetuste, nella maggior parte dei casi, ma anche il personale medico è in bilico. Adesso, gli over 43 sono stati esclusi dall’accordo con i sindacati sulle assunzioni proprio a causa della loro età: troppo vecchi per essere assunti.

Maria Mento