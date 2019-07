Sedici tra donne e bambini uccisi brutalmente, la polizia: “Attacco barbaro e disumano”

Una vera e propria strage quella compiuta contro donne, alcune delle quali incinta, e bambini: sedici i morti

Un attacco terribile e con molte vittime, almeno sedici tra donne e bambini. E’ accaduto nella remota città di Tari, nella provincia di Hela, in Papua Nuova Guinea in un attacco che la polizia ha descritto come “barbaro e disumano”; tra le vittime vi sono anche due donne che aspettavano un figlio. In un post pubblicato su Facebook Pills Pimua Kolo dipendente del Dipartimento della Sanità della provincia, ha riferito che l’attacco è avvenuto lunedì mattina intorno alle 6 ora locale e che i corpi sono stati smembrati tanto da essere molto difficile riconoscerli e identificarli. Inoltre sono stati avvolti in alcuni sacchetti blu.

La dura condanna della polizia

Parlando alla Cnn, il commissario di polizia Francis Tokura ha fermamente condannato gli omicidi dichiarando che si è trattato di una “tragedia” e di un “incredibile, impensabile e atroce atto criminale che deve essere punito rapidamente e severamente”. La polizia, ha aggiunto Tokura, “utilizzerà tutte le risorse disponibili per assicurare gli assassini alla giustizia”.

Livello di sicurezza interno aumentato

Una squadra di 30 uomini composta da soldati della Forza di difesa Png e della polizia locale è stata messa in campo allo scopo di “fermare ulteriori violenze e catturare gli assassini” per assicurarli alla giustizia. Si valuta inoltre la possibilità di incrementare la sicurezza interna nella regione. Al momento il motivo delle uccisioni è sconosciuto, come affermato dal governatore della provincia di Hela Philip Undialu ma è possibile che possa trattarsi di una rappresaglia per un precedente incidente, secondo quanto riferito dalla Abc.