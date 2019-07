Stasera in tv | Cosa c’è in tv oggi 10 luglio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, del 10 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 10 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Superquark”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Blood & Treasure”. A seguire, una nuova puntata di “Realiti”, programma condotto da Enrico Lucci.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di cronaca nera di “Quarto grado”. Subito dopo, il film “Rapimento alla Casa Bianca”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Manifest”, seguito dal film “I vitelloni”.

Su Italia 1, come ogni estate, torna l’appuntamento con lo show musicale “Battiti live”, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. In seconda serata, il film “I love radio rock”.

Su La 7 va in onda il film “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico…”: l’editore Di Salvio ed un suo collaboratore, il fedele ragionier Palmarini, vanno in Angola alla ricerca del cognato dal primo, che da molto tempo non dà più notizie di sè. Fra avventurose peripezie e depistaggi, finiranno col ritrovarlo e col convincerlo a tornarsene a casa, dove l’aspettano sua moglie, la civiltà, il benessere. Subito dopo, un altro film: “Anastasia, mio fratello”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Absolute zero”: David Koch, famoso climatologo, scopre che l’inversione di polarità del campo magnetico terrestre che ha causato l’Era Glaciale sta per ripetersi nuovamente. Tale fenomeno investe la città di Miami, che in breve si ritrova sepolta dalla neve ad una temperatura ai limiti della sopravvivenza…

Rai 1

21:20 Superquark

00:40 Tg1

Rai 2

21:20 Blood & Treasure

00:00 Realiti

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Rapimento alla Casa Bianca (film)

Canale 5

21:20 Manifest

00:30 I Vitelloni (film)

Italia 1

21:20 Battiti live

00:30 I love radio rock (film)

La 7

21:20 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico (film)

00:00 Anastasia, mio fratello (film)

Maria Rita Gagliardi