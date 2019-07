Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO Mimmo Pesce (Top Calcio 24): “Napoli un cantiere aperto, mi aspetto un grande mercato”

Mimmo Pesce sul calciomercato del Napoli

Nella scorsa stagione i tifosi del Napoli non hanno ricevuto grandi ‘regali’ in chiave mercato dal patron Aurelio De Laurentiis; in quell’occasione infatti il ‘top player’ azzurro fu nientemeno che l’allenatore Carlo Ancelotti.

Dopo un anno di transizione (portando comunque la squadra al secondo posto in classifica dietro a una big come la Juventus), possiamo affermare che l’era Ancelotti è finalmente cominciata.

Con l’arrivo di Manolas dalla Roma (che formerà così con Koulibaly una coppia di centrali difensivi di livello assoluto) si è inaugurato il calciomercato del Napoli; a questo proposito abbiamo interpellato il famoso opinionista sportivo di ‘Top Calcio 24’ e tifoso dei partenopei Mimmo Pesce, che ai nostri microfoni in ESCLUSIVA si è così espresso sull’argomento…

Le mosse di mercato del Napoli e l’analisi di Mimmo Pesce

“Il Napoli allo stato attuale è un vero e proprio cantiere aperto, nel senso che le grandi trattative si devono ancora concretizzare a parte l’arrivo ufficiale di Manolas. Si sono fatti grandi nomi come James Rodriguez da diverse settimane, dobbiamo però ancora capire quali sono le richieste del Real Madrid visto che in teoria il colombiano vuole sposare la causa di Carlo Ancelotti. Era già qualche anno che la piazza napoletana non era così in fermento per il mercato, mi aspetto però ancora molto visto che l’anno scorso l’allenatore ha dovuto plasmare una rosa che non era congeniale del tutto alla sua filosofia. Icardi? Non penso si sia aperta una trattativa con l’Inter, è solo una suggestione di mercato. Di certo mi auguro che il livello tecnico della squadra aumenti ancora, anche se la Juventus rimane ancora una volta la strafavorita per lo scudetto. Ho buone sensazioni, ma manca ancora molto al termine del mercato e restiamo a vedere”.

Simone Ciloni