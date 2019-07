Carola Rackete chiede la chiusura della pagine social di Salvini, lui ci scherza su

Carola Rackete chiederà il sequestro delle pagine social di Salvini, strumento attraverso il quale avrebbe fomentato le folle all’odio nei suoi confronti. Il ministro dell’Interno, venuto a conoscenza dell’intenzione, ci ha ironizzato sopra.

Continua lo scontro mediatico tra i legali di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 arrestata per aver violato il blocco della Guardia di Finanza e successivamente scarcerata, ed il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nei giorni scorsi, infatti, la donna ha dato mandato ai propri legali per sporgere denuncia contro tutti quelli che l’hanno diffamata. Tra i soggetti accusati di diffamazione c’è ovviamente anche il numero uno del Viminale, più volte pubblicamente ostile nei confronti della ragazza.

La stessa capitana aveva annunciato l’intenzione di querelare il numero uno della Lega in un’intervista in cui spiegava come molte delle affermazioni condivise sul suo conto fossero errate ed offensive. Oggi il legale Alessandro Gamberini, avvocato di Carola Rackete, ha spiegato ad ‘Ansa’ che domani verrà depositato un esposto alla Procura di Roma contro Matteo Salvini per diffamazione ed incitazione all’odio.

Salvini risponde ironicamente alla richiesta di sequestro dei profili social da parte di Carola Rackete

Che l’esposto sarebbe stato depositato in questi giorni lo si sapeva già, il nuovo dettaglio comunicato dall’avvocato è la richiesta della sua assistita di far sequestrare la pagina Twitter e quella Facebook al ministro dell’Interno. Su quegli account, infatti, sono state scritte diverse frasi che, a suo avviso, hanno incitato all’odio nei suoi confronti.

Venuto a conoscenza delle intenzioni di Carola Rackete, Salvini ha commentato su Facebook con il suo classico stile ironico: “La comunista tedesca, quella che ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza, ha chiesto alla Procura di chiudere le mie pagine Facebook e Twitter. Non c’è limite al ridicolo. Quindi posso usare solo Instagram???”.