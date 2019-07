Bomba di ‘Dagospia’: Grillo vuole consegnare il M5s a Fico?

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

‘Dagospia’ come sempre senza limiti e peli sulla lingua. Il sito web curato da Roberto D’Agostino questa mattina ha sganciato un’indiscrezione bomba sul Movimento 5 stelle: secondo il sito web, Beppe Grillo starebbe pensando di consegnare la leadership del partito a Roberto Fico.

Di Maio, per recuperare i tanti voti persi nell’ultimo anno, vorrebbe tenere in vita l’alleanza di governo con la Lega di Salvini, cercando di sbloccare alcune leggi gradite agli elettori pentastellati, come il reddito di cittadinanza.

‘Dagospia’ e la bomba sul M5s. Quale futuro per il partito pentastellato?

Secondo ‘Dagospia’, Beppe Grillo avrebbe stretto un patto con Roberto Fico, attuale presidente della Camera dei deputati, per consegnargli il Movimento quando deciderà di far saltare il banco, per cercare di invertire la perdita di consenso degli ultimi mesi.

Dal canto suo, Di Maio vorrebbe evitare trappole e imboscate interne, cercando di consolidare i consensi tra i parlamentari: per questo motivo l’attuale Ministro del lavoro starebbe pensando di trovato un accordo con Emilio Carelli, ritenuto da lui la persona adatta in Parlamento per orientare a suo favore una discreta base di deputati.