Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2019: l’Ariete deve cogliere le proposte, i Bilancia sentono il peso della responsabilità

Giovedì 11 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Chi ha legami con soci, collaboratori, potrebbe in questi giorni discutere oppure in questo periodo semplicemente devi mettere a punto nuove strategie, organizzare qualcosa in vista dell’autunno. Ho spiegato tante volte che bisogna accettare le proposte, non fare gli schizzinosi, perché quello che ti propongono ora potrebbero non proportelo in autunno, quindi si tratta di cogliere al volo un’occasione se hai una libera professione, altrimenti di perfezionare tutte le cose che già sai fare per poter ottenere di più. È come se dovessi ripartire da zero, in qualche caso, o iniziare un nuovo percorso. L’amore premia? Parzialmente perché c’è poco tempo. Agosto sarà un mese più passionale;

Toro. Non è sempre facile mantenere sotto controllo le tue emozioni, ma anche le spese perché ultimamente sono usciti troppi quattrini, poi servono anche per la famiglia. Direi che sei un po’ in contrasto con l’ambiente circostante ma solo perché tu vuoi fare delle cose che altri giudicano azzardate. Aggiungo, ancora una volta, che tra estate e autunno molti vinceranno una sfida, torneranno a essere progettuali perché per alcuni segni zodiacali, in particolare per i segni di terra, arrivano dei mesi molto importanti proprio tra settembre e dicembre;

Gemelli. Ogni nuova relazione, anche solo di amicizia, va affrontata con coraggio, con ottimismo. Se ci sono state delle perplessità arrivano delle soluzioni. Se il tuo rapporto è in crisi più ci avviciniamo all’autunno e più ci saranno delle opportunità. Voglia di mettere con le spalle al muro persone che ti hanno creato dei problemi, e attenzione anche nei rapporti di lavoro perché alcuni riferimenti cambiano. Capi o sottoposti, dipende dal tipo di rapporti che stai vivendo;

Cancro. Cielo un po’ teso per il segno del Cancro. Non bisogna dimenticare per che Venere è nel tuo spazio zodiacale. L’importante è liberarsi di un peso e qualcuno lo puoi fare, altri potranno farlo più in là. Un peso per un lavoro che non ti piace più fare e che vuoi cambiare, un peso che potrebbe essere legato ai sentimenti perché alla fine Venere porta nuovi inizi. Il lavoro chiede molto impegno. Una scelta netta da fare nelle prossime settimane.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questo giovedì il Leone si sente ancora sotto pressione. Credo che molti mi daranno ragione se dico che magari qualcosa non è andato per il verso giusto. Ogni cosa che stai proponendo da una parte è anche positiva, dall’altra provoca conflitti, quindi sei in eterna battaglia: cosa che tutto sommato non ti dispiace perché sei il segno delle guerre, sei il segno delle sfide, e quando vedi che la situazione è un po’ piatta sei proprio tu che cerchi il caos. Però in amore bisogna stare sereni;

Vergine. È tempo di pensare a una nuova vita e a un grande rilancio. È chiaro che tutti coloro che hanno già dei progetti in ballo possono perfezionarli. Dicevo prima al Toro che questo è un momento importante per i segni di terra, quindi se c’è una condizione che crea dubbi in amore o sul lavoro massima cautela, però via verso una strada di grande costruzione. Devi seguire con molta attenzione alcune regole e forse anche sottoscrivere un patto, un contratto. Può essere anche un contratto d’amore;

Bilancia. La Bilancia vive questa parte della settimana in maniera un pochino più fiduciosa. In questo momento puoi anche avere delle riconferme, però senti questo peso sulle spalle. Insomma, la responsabilità è solo tua e puoi avere anche tanti collaboratori attorno ma sei sempre tu che devi cercare di dimostrare, di fare. Insomma, ogni tipo di incarico importante crea qualche disturbo. C’è anche chi un incarico lo ha perso di recente perché questo Saturno dissonante o provoca troppa responsabilità oppure provoca un disagio nel cercare delle opportunità in più. Proprio questo disagio, comunque cambiamento a livello lavorativo, può provocare qualche disturbo in amore;

Scorpione. Per lo Scorpione settimana di recupero parziale perché dal punto di vista mentale sei ancora un po’ stanco, stressato e forse anche un po’ lontano da quella situazione di benessere che vorresti raggiungere. Il fatto di avere troppe tensioni, di dover anche vivere delle complicazioni, da una parte è un problema e dall’altra invece può essere anche una soluzione. Perché? Perché i nati Scorpione che non sopportano più un incarico cambieranno, diranno “Stop. Me ne vado”. Altri invece non dovranno attivarsi in questo modo ma semplicemente pensare che è arrivato il momento di cambiare gruppo, ruolo, mansione ufficio. Qualcosa cambia o perché lo desideri tu o perché lo desidera qualcun altro.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario giorni particolari. Non mi meraviglierei affatto se ti trovassi un po’ in imbarazzo perché a fronte di certe situazioni che si sono chiuse agli inizi dell’anno forse non ci sono delle grandi novità. Sei però protetto da Giove, quindi comunque ci sono le possibilità per andare avanti. Magari non sei del tutto soddisfatto di quello che ti hanno offerto o che non ti hanno offerto. Un weekend di passione può tornare a essere protagonista della tua vita sentimentale;

Capricorno. Il Capricorno deve trovare una valvola di sfogo a una certa irritabilità che è vissuta proprio in questi giorni. Giugno si è concluso con qualche problema e luglio non è che splenda per i sentimenti, quindi tutti quelli che hanno vissuto una crisi, una difficoltà, devono capire se andare avanti o dimenticare. Per il Capricorno è sempre più difficile dimenticare;

Acquario. Giornate un po’ sotto pressione, sotto tono. Avevo spiegato che alcuni ritardi ci sarebbero stati, che alcune chiusure ci sarebbero state anche a lunga scadenza perché qui bisogna capire che cosa fare anche in autunno, però se c’è una grande qualità che ha l’Acquario è quella di adattarsi a ogni situazione, quindi tu puoi anche chiedere, ti pesa farlo, però se poi vedi che certe cose non vanno come tu credi puoi anche lasciarti alla corrente o uniformarti a quello che c’è da fare. In amore ci vuole un po’ di pazienza;

Pesci. Luna e Venere in buono aspetto. Questo dovrebbe regalarti più forza. Il fine settimana in arrivo porta solo piccoli tormenti, specie per le persone che magari hanno avuto un disagio di amore. Chiedo sempre un po’ di attenzione con il segno dei Gemelli e del Sagittario. Tra l’altro questi sono segni che spesso ti attraggono nella vita ma bisogna dirlo che spesso anche ti creano qualche dubbio. Attenzione nei legami in cui c’è qualcosa che non va, per esempio se uno dei due ha tradito oppure se proprio nella tua mente ci sono due emozioni diverse, o sei diviso tra passato e presente.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento