Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 11 luglio 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Un audio da Mosca

«Fondi alla Lega»

È scontro con i 5S”

Un sito Usa: trattate somme per il Carroccio

Salvini: mai preso un rublo, quereliamo

Dagli Stati Uniti si diffonde la voce di finanziamenti che la Lega avrebbe ricevuto dalla Russia, con tanto di registrazione audio rivelatrice. Matteo Salvini smentisce e annuncia la querela. Gianluca Savoini, il leghista presente all’incontro incriminato svoltosi all’Hotel Metropole insieme ad altri membri del suo partito e a personalità vicine al Cremlino, parla di semplici affari tra imprenditori italiani e imprenditori russi e di “caccia alle streghe”.

-“Conte frena sui migranti: non basta solo il Viminale”

Il colloquio. Sbarchi fantasma più insidiosi delle ong

Il Sole 24 Ore

–“Allarme Fincantieri: mancano 6mila tecnici”

“Nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Si tratta di carpentieri, saldatori… Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo a un ritmo del 10%, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare“. Queste parte delle parole pronunciate da Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, alla conferenza organizzativa della Cisl.

–“Fed prepara un altro taglio dei tassi”

La banca centrale americana potrebbe tagliare il costo del denaro. Mercoledì e giovedì attesa la doppia audizione al Congresso di Jerome Powell, il governatore della banca. La crescita globale viene inficiata dallo scontro Usa-Cina per i dazi, dalla Brexit non ancora definita e dalle incertezze sul commercio. “I venti contrari aumentano. La Fed agirà in modo appropriato per sostenere l’espansione”, ha detto Powell.

La Gazzetta dello Sport

-“Juve

Viene il bello”

Primo giorno. Bianconeri in ritiro con il nuovo tecnico

Tante novità al via dell’era Sarri

La missione non è solo vincere ma divertire e imporre uno stile con CR7 e Dybala

Inizia così l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, con il primo ritiro– iniziato ieri- alla Continassa. Attesissimi CR7 e Dybala, ma anche Gianluigi Buffon che dopo un anno indossa di nuovo la maglia della Vecchia Signora.

-“Assalto a Lukaku”

Primo appuntamento ufficiale tra il Manchester e i nerazzurri per la punta

Blitz in Inghilterra

L’Inter accelera per l’okay United

Non si è ancora chiuso il calciomercato dell’Inter e l’allenatore Antonio Conte vuole portate dalla sua parte Lukaku, il giocatore del Manchester United. I vertici nerazzurri si sono recati in Inghilterra per incontrare i portavoce del Manchester e capire come concludere l’affare.

La Repubblica

-“Ombre russe sulla Lega”

Le trattative per i fondi di Putin

Ecco gli audio dell’incontro di Gianluca Savoini, l’“ambasciatore di Salvini”, con gli emissari del Cremlino

Il leghista: “Noi guidiamo l’alleanza dei partiti pro-Russia. Sostenere una campagna politica utile per i due Paesi”

Il russo: “Facciamo l’accordo per 3 milioni di tonnellate di petrolio. Vi concediamo uno sconto di almeno il 4%”

Accuse in tutta Europa dopo le nuove rivelazioni su un affare da 65 milioni. Il vicepremier: io non c’entro. M5S prende le distanze

Un nuovo scandalo rischia di travolgere la Lega di Matteo Salvini, e cioè quello che riguarda degli accordi che Gianluca Savoini, un fedelissimo di Salvini, avrebbe preso con degli emissari di Vladimir Putin. Sono stati rilasciati degli audio di un incontro avvenuto all’Hotel Metropole. Sia Salvini sia il M5S hanno preso le distanze da questi fatti.

-“Il tema di Arturo: sfido l’omertà”

La maturità del coraggio

Il ragazzo accoltellato a Napoli si diploma con il massimo dei voti

“Nessuno ha parlato, ho cicatrici sul corpo e nella mente”

Il 18 dicembre del 2017 Arturo veniva accoltellato alla gola in Via Foria, a Napoli, da una baby gang composta da altri 4 suoi coetanei. Per quei fatti nessuno del quartiere ha mai parlato. Oggi Arturo, dopo essere guarito, si è diplomato. E nel suo tema dell’esame di maturità il giovane ha parlato dell’omertà che ha avvolto la sua storia.

La Stampa

-“Tra i contatti di Salvini anche l’oligarca russo sanzionato da Usa e Ue”

L’accusa di Buzzfeed: denaro di Mosca alla Lega. Savoini: finirà come il Russiagate

Il traduttore leghista: “Sì, conosce Malofeev ma non ha mai preso soldi”

La denuncia del sito americano Buzzfeed parla chiaro: la Lega avrebbe ricevuto denaro dalla Russia. Il leghista Gianluca Savoini sarebbe coinvolto nelle trattative intrattenute tra Lega e Russia.

-“Elkann: la forza dell’auto è nel coraggio di innovare”

Fiat compie 120 anni. Intervista al Presidente di FCA

In occasione del 120esimo compleanno della Fiat, La Stampa ha intervista John Elkann (43 anni), il Presidente di Fiat & Chrysler Automobiles.

