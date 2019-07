Stasera in tv | Cosa c’è in tv oggi 11 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 11 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, Iniziamo da Rai 1 che propone un episodio, in replica, di “Don Matteo 11”. In seconda serata, il docureality “Cose Nostre-Lessico criminale”.

Su Rai 2 va in onda la seconda puntata del programma musicale “Un’estate fa”, condotto da Pupo e Diana Del Bufalo. A seguire, “Stracult”.

Su Rai 3 va in onda il film “Moonlight-Tre storie di una vita”: in una Miami violenta, la storia cruda e commovente di Chiron, un afroamericano omosessuale, interpretato da tre diversi attori. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”, seguito dal film “Tutto l’amore che c’è”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Riviera”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago P.D” e “Law e Order”.

Su La 7 spazio all’approfondimento di attualità e politica di “In Onda”, seguito da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Ghost rider”: il film narra la storia di uno stuntman che stringe un patto con il diavolo. Nonostante ciò, riesce a ritorcere il suo patto contro e utilizza i poteri acquisiti per combattere i malvagi e criminali

Stasera in TV, programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 11 luglio 2019

Rai 1

21:20 Don Matteo 11

23: 30 Cose nostre

Rai 2

21:20 Un’estate fa

23:30 Stracult

Rai 3

21:20 Moonlight-tre storie di una vita (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

00:00 Tutto l’amore che c’è (film)

Canale 5

21:20 Riviera

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Chicago P.D

00:00 Law&Order

La 7

21:20 In onda

23:30 Propaganda Doc

Maria Rita Gagliardi