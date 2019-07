Dramma scampato: anziano entra in tangenziale con la carrozzina, salvato per miracolo

Un anziano in carrozzina elettrica è entrato per sbaglio sulla tangenziale di Milano. L’uomo ha rischiato di essere travolto ma è stato salvato prima che avvenisse l’irreparabile.

Ieri mattina, in provincia di Milano, un uomo di 90 anni ha rischiato la vita quando ha imboccato per errore la Tangenziale Nord di Milano a bordo della sua carrozzina elettrica. A quanto pare l’uomo si era perso ed è finito per caso sul tratto ad alta percorrenza dove ha rischiato di essere preso da un’auto.

Terrorizzato l’uomo si è messo nella corsia d’emergenza, sperando di arrivare incolume all’uscita per Cinisello Balsamo, paese di residenza in cui vive insieme alla badante. A salvargli la vita sono state le segnalazioni di alcuni automobilisti che, dopo averlo visto, hanno avvisato le autorità del pericolo corso dall’anziano e dagli automobilisti.

Polizia stradale soccorre l’anziano in carrozzina

In seguito alle segnalazioni, una pattuglia della Polizia Stradale si è recata sul tratto di tangenziale in cui era stato avvistato l’uomo e lo ha intercettato tra le uscite di Paderno e Cinisello Balsamo. Dopo averlo tranquillizzato, lo hanno aiutato a salire sulla volante e lo hanno riaccompagnato sano e salvo a casa (evitando che fosse la seconda persona in carrozzina travolta nella giornata di ieri).

La disavventura di questo pensionato, un ex maratoneta, si è conclusa dunque nel migliore dei modi. L’intervento degli agenti di San Donato, infatti, ha evitato che il pericolo rappresentato dalla sua presenza nel tratto di strada ad alta percorrenza di tramutasse in una tragedia concreta: un incidente infatti avrebbe potuto causare la morte dell’anziano ma anche quella dell’automobilista coinvolto nello scontro.