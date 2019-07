Elisa e Laura Pausini al centro della polemica: lo sfogo social della Toffoli – VIDEO

Elisa Toffoli dopo il commento di Laura Pausini replica su Instagram

Nelle ultime ore è scoppiata una vera e propria polemica che ha coinvolto Elisa Toffoli e Laura Pausini.

La Pausini ha fatto sapere che le era stato proposto di essere la voce della leonessa Nala nel film Il Re Leone, ma ha dovuto rifiutare. Lei stessa ha detto: “Non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce. Io sono una grande fan”.

Moltissimi fan di Elisa non hanno preso bene le parole di Laura Pausini, a detta loro la cantante ha voluto precisare che la Toffoli è stata la seconda scelta.

Dopo aver letto moltissimi critiche e polemiche, Elisa ha postato una foto insieme alla Pausini su Instagram, alla quale ha aggiunto una lunga didascalia.

Tra le tante cose nella didascalia si legge: “Di solito tendo ad occuparmi di musica e poco altro, ma credo di avere un potere, un peso, una voce e una responsabilità.”

E ancora: “Non so per quale ragione in quest’epoca pare ci sia sempre un bel po’ di posto per l’odio e per la negatività. Io scelgo l’onestà, la positività, la meritocrazia, la chiarezza, la trasparenza, il coraggio”.

La cantante ha precisato che essere la seconda scelta comunque non le darebbe fastidio: “Se fossi una seconda scelta non me ne vergognerei, quello che dispiace è l’aver sentito una versione totalmente diversa da questa. Ma non importa, credetemi”.

La Toffoli ci ha poi tenuto a precisare che tra lei e Laura è tutto ok, le due sono molto legate: “Mentre molti di voi scrivevano messaggi pieni di rancore io e Laura ci mandavamo messaggi dicendoci che ci vogliamo bene”.

Sara Fonte